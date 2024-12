Ex-Corinthians, Willian rescinde com Olympiacos e fica livre no mercado

O atacante Willian, ex-Corinthians, deixou o Olympiacos, da Grécia, na tarde desta segunda-feira (30). O contrato entre as partes foi rescindido, e agora o atleta está livre no mercado.

Com apenas 11 jogos, Willian teve uma passagem rápida e apagada pelo clube grego. Nesse período, o ponta não conseguiu marcar gols, contribuindo apenas com uma assistência. Com o baixo desempenho do jogador, as partes optaram por encerrar o vínculo, que ia até junho de 2025.

“Olympiacos FC deseja tudo de melhor a Willian nos próximos passos da sua grande carreira. Ele sempre terá uma família em Piraeus“, escreveu o clube, nas redes sociais.

Consolidado no futebol europeu em clubes como Arsenal e Chelsea, Willian retornou ao Brasil em 2021, contratado pelo Corinthians. Em 45 partidas defendendo as cores do Timão, o atacante também não brilhou: um gol e seis assistências.

Willian teve uma saída conturbada do Corinthians. O próprio atleta disse em entrevistas que convivia com ameaças direcionadas não só a ele, mas também à sua família. Diante disso, o camisa 10 decidiu retornar à Europa.

Na temporada 2022/23, chegou ao Fulham, onde ficou por duas temporadas, alcançando uma maior estabilidade e por lá ficou por dois anos. Neste ano, teve a experiência de jogar no Olympiacos, na Grécia, mas não foi bem e acabou com o contrato rescindido.