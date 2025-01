Ex-BBB vai parar na justiça por ofensas a mulher e criança

O ex-participante do Big Brother Brasil, Marcos Harter, encontra-se no centro de uma controvérsia que resultou em um processo judicial por danos morais, após realizar ofensas a uma internauta durante interações no Instagram. A audiência referente ao caso ocorreu em dezembro de 2024 e está ligada a eventos que se desenrolaram em maio do mesmo ano.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, a polêmica teve início quando uma usuária da plataforma, identificada como Emily, criticou um post do cirurgião plástico, insinuando que ele estava “flopado” e tentando recuperar a atenção da mídia. A resposta de Harter foi repleta de sarcasmo, na qual ele insinuou que poderia retornar à fama a qualquer momento.

A interação rapidamente se intensificou, migrando dos comentários públicos para mensagens privadas. Em uma série de mensagens diretas, Harter proferiu ofensas direcionadas à jovem, referindo-se a ela como “pobre” e “mãe solteira”, além de fazer uma observação desrespeitosa sobre o filho dela. O ex-BBB questionou sarcasticamente se a criança se tornaria um médico, engenheiro ou advogado, terminando com uma observação preconceituosa ao sugerir que o menino poderia ser “um futuro garçom”.

Em decorrência das declarações ofensivas, Emily decidiu entrar com uma ação judicial contra Harter, pleiteando uma indenização no valor de R$ 80 mil por danos morais e exigindo uma retratação pública nas redes sociais do cirurgião. Até o presente momento, Marcos Harter não se manifestou sobre as acusações.

Vale lembrar que Harter participou da 17ª edição do Big Brother Brasil e foi expulso do programa devido a acusações de violência psicológica contra Emilly Araújo, sua então companheira dentro da casa. Recentemente, o ex-BBB recebeu um convite da Globo para participar do documentário em comemoração aos 25 anos do reality show, intitulado BBB: O Documentário, mas optou por recusar o convite e não dar seu depoimento sobre sua experiência no programa.