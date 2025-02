Ex-BBB Raquele expressa desejo de redução mamária devido à gigantomastia

A influenciadora Raquele revelou publicamente seu anseio por realizar uma cirurgia de redução mamária, motivada por sua condição de gigantomastia. Essa enfermidade se caracteriza pelo aumento excessivo e anormal dos seios, o que tem causado a ela desconforto físico significativo.

Durante sua participação no reality show “Big Brother Brasil”, Raquele compartilhou com seus seguidores os desafios que enfrenta devido ao tamanho e peso de seus seios, que têm ocasionado dores intensas nas costas. Em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, a influenciadora explicou: “Quem me acompanhou no ‘BBB’ sabe que o meu maior sonho era reduzir as minhas mamas. Minhas mamas são bem grandes, pesadas, e sinto muita dor nas costas.”

A jovem também destacou suas tentativas anteriores de realizar a cirurgia, mencionando as dificuldades financeiras enfrentadas pela família. “Já tentei fazer essa cirurgia de várias formas, mas não tive condições. Meus pais até pensaram em vender o carro para me ajudar”, relatou Raquele.

Ademais, a influenciadora comentou sobre sua jornada de emagrecimento durante o programa. Ela enfatizou a importância dessa transformação para que pudesse alcançar seu objetivo cirúrgico. “Emagreci bastante durante minha participação no programa. Consegui me alimentar melhor, fazer exercícios. Eu não quis tomar nenhum medicamento durante esse processo, mas fui atrás de profissionais para me ajudar nesse emagrecimento, que era essencial para eu fazer a minha redução de seios”, concluiu.