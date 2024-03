BBB: Raquele é eliminada do reality, com 87,14% dos votos

A capixaba Raquele Cardozo, 22, foi a décima segunda eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (19), durante a programação ao vivo da Globo. A estudante recebeu 87,14% dos votos.

Raquele caiu no paredão depois de ser votada em consenso por cinco participantes: Alane, Beatriz, Davi, Matteus e MC Bin Laden. O grupo estava na mira da líder Giovanna, a melhor amiga da eliminada.

Um dia antes da eliminação, a estudante deu um recado recado para Isabelle no Sincerão, sobre as duas adversárias emparedadas.

”A Alane esqueceu de falar que quando o trio delas era completo [antes da eliminação de Deniziane], há algumas semanas, elas desciam a lenha na Isabelle. E hoje estão andando como se fossem melhores amigas da Isabelle”, avisou Raquele.

A frase gerou uma desconfiança por parte da cunhã-poranga e expôs uma crise no grupo das fadas. Agora, resta ao time resolver o atrito. A saída da sister diminuiu a diferença numérica entre fadas, com cinco integrantes, e gnomos, com seis.

Raquele foi uma das mulheres selecionadas no puxadinho desta edição. Sua trajetória foi marcada pela amizade com Michel e Giovanna, que também participaram da dinâmica.