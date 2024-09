Ex-assessora do governo de NY é acusada de ser agente do governo chinês

Uma ex-assessora de governadores de Nova York está sendo acusada de atuar como uma agente do governo chinês.

Linda Sun influenciou altos funcionários do estado de Nova York para beneficiar a China, diz a investigação. Ela teria bloqueado o acesso de representantes de Taiwan às autoridades e, durante a pandemia de covid-19, trabalhou para que o então governador Andrew Cuomo elogiasse publicamente autoridades chinesas.

Promotores dizem que ela atuou como “uma agente não revelada” do governo chinês. Linda teria atuado a pedido deles e se envolvido em atividades políticas para promover os interesses do Partido Comunista Chinês. A acusação cita um esforço de Linda para conseguir “cartas-convite não autorizados” do gabinete do governador para facilitar viagens de autoridades da China para os EUA.

O marido dela, Chris Hu, também é acusado na ação. Ele teria transferido milhões de dólares em propina, além de lavar dinheiro para a compra de imóveis e carros de luxo.

Em troca, Linda e seu marido receberam “benefícios econômicos” que incluíam milhões de dólares, viagens, ingressos para eventos e emprego para parentes. A acusação cita até a entrega de um “pato salgado ao estilo de Nanquim preparado por um chef pessoal de um funcionário do governo chinês” na casa dos pais de Linda.

Casal foi preso em casa, em Long Island na terça-feira (3). Eles responderão por conspirar e violar a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, fraude de visto, contrabando de estrangeiros e conspiração para lavagem de dinheiro, segundo a cópia da acusação, a qual a CNN teve acesso.

Linda e Chris Hu se declararam inocentes. Eles foram liberados após o pagamento da fiança, fixada em US$ 1,5 milhão para ela e em US$ 500 mil para ele. Os dois devem comparecer na próxima audiência, em 25 de setembro.

Defesa diz que acusações foram “excessivamente inflamatórias”. À CNN, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que não conhecer Linda Sun ou Chris Hu.

Linda trabalhou para Kathy Hochul, atual governadora de Nova York, e para o ex-governador Cuomo, mas ocupava cargos governamentais há mais de 10 anos. Ela foi demitido do cargo de vice-chefe de gabinete em 2023 após “evidências de má conduta”.