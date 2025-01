Ex-aluno de Etec da Capital é destaque na edição da ‘Forbes Under30’

Em 2019, o aplicativo Todas por Uma, de combate à violência doméstica, nasceu como trabalho de conclusão de curso (TCC) na Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Horácio Augusto da Silveira, localizada na zona norte da Capital. Em 2024, o aplicativo já estava presente em 30 países e seu criador, Mateus de Lima Diniz, fechava o ano ilustrando as páginas da revista Forbes Under30, na categoria Tecnologia e Inovação. A publicação lista, anualmente, jovens com menos de 30 anos que impactaram a sociedade.

O reconhecimento veio depois de participações em eventos como o Web Summit, em Lisboa, que ocorreu em outubro. “O Todas por Uma foi destaque no evento”, celebra Mateus. “Apresentamos a principal tecnologia brasileira no combate à violência contra as mulheres, e pude me conectar com gente de todo o mundo, além de conhecer novas tecnologias e tendências globais que irão ressignificar a conectividade entre as pessoas”.

O aplicativo exibe uma tela que simula uma propaganda, fazendo com que o pedido de socorro não seja notado pelo agressor. A ideia surgiu quando Mateus ainda era menino e presenciava, em casa, a agressão. “Ser eleito para a Forbes Under30, aos 26 anos, parecia algo distante da minha realidade – um moleque criado na base da sociedade, que estudou em escola pública e transformou sua dor em tecnologia”, resume.