Forbes revela as 19 atletas mais bem pagas de 2024

A revista Forbes publicou recentemente sua lista das 19 atletas mais bem remuneradas do ano de 2024, destacando o domínio absoluto do tênis na classificação, com 11 jogadoras representando o esporte. Além das tenistas, a lista inclui atletas de diversas modalidades, como futebol, ginástica, esqui, basquete, badminton e golfe.

Quando se analisa a nacionalidade das atletas presentes no ranking, os Estados Unidos se destacam com a maior representação, contando com nove representantes entre as 19 mencionadas. Curiosamente, não há atletas brasileiras na lista deste ano.

Ranking das atletas mais bem pagas em 2024:

Coco Gauff (EUA) – tênis: 34,4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 210 milhões na atual cotação) Iga Świątek (Polônia) – tênis: 23,8 milhões de dólares (R$ 145 milhões) Eileen Gu (China) – esqui: 22,1 milhões de dólares (R$ 135 milhões) Qinwen Zheng (China) – tênis: 20,6 milhões de dólares (R$ 125 milhões) Aryna Sabalenka (Belarus) – tênis: 18,7 milhões de dólares (R$ 115 milhões) Naomi Osaka (Japão) – tênis: 12,9 milhões de dólares (R$ 79 milhões) Emma Raducanu (Inglaterra) – tênis: 12,9 milhões de dólares (R$ 79 milhões) Nelly Korda (EUA) – golfe: 12,5 milhões de dólares (R$ 77 milhões) Venus Williams (EUA) – tênis: 12,1 milhões de dólares (R$ 74 milhões) Simone Biles (EUA) – ginástica: 11,2 milhões de dólares (R$ 69 milhões) Jeeno Thitikul (Tailândia) – golfe: 9,3 milhões de dólares (R$ 57 milhões) Caitlin Clark (USA) – basquete: 8,1 milhões de dólares (R$ 50 milhões) Jasmine Paolini (Itália) – tênis: 8 milhões de dólares (R$ 49 milhões) Elena Rybakina (Cazaquistão) – tênis: 7,9 milhões de dólares (R$ 48 milhões) Alex Morgan (USA) – futebol: 7,6 milhões de dólares (R$ 47 milhões) P.V. Sindhu (Índia) – badminton: 7,1 milhões de dólares (R$ 44 milhões) Leylah Fernandez (Canadá) – tênis: 6,5 milhões de dólares (R$ 40 milhões) Sabrina Ionescu (USA) – basquete: 6,3 milhões de dólares (R$ 39 milhões) Lydia Ko (Nova Zelândia) – golfe: 6,3 milhões de dólares (R$ 39 milhões)

Metodologia da Avaliação

O levantamento realizado pela Forbes leva em consideração os ganhos financeiros das atletas em dois aspectos: os ganhos em campo (on-field) e os ganhos fora de campo (off-field). Os valores referentes aos ganhos on-field incluem salários-base, bônus, prêmios e contratos de patrocínio, todos arredondados para os 100 mil dólares mais próximos.

No que diz respeito aos ganhos off-field, esses valores são arredondados para os 500 mil dólares mais próximos e são determinados por especialistas financeiros. Eles refletem receitas anuais provenientes de patrocínios, licenciamentos, aparições públicas e memorabilia, além de retornos financeiros de negócios nos quais as atletas têm participação significativa.

Importante destacar que a Forbes não considera rendimentos provenientes de investimentos financeiros, como juros ou dividendos. No entanto, os pagamentos relacionados à venda de participações acionárias das atletas são contabilizados. A metodologia também esclarece que impostos ou taxas cobradas por agentes não são descontados dos valores apresentados. A lista abrange atletas que estiveram ativas em algum momento durante o período de 12 meses anterior à publicação.