Ex-aluno da Fatec São Caetano é indicado ao Games Awards

Um jogo desenvolvido por um tecnólogo formado pela Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Caetano do Sul, localizada na Região do ABC, está concorrendo ao The Game Awards, uma das mais populares premiações da indústria de games no mundo. A cerimônia de premiação ocorre na próxima quinta-feira (7), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Caio de Oliveira Santos, ex-aluno do curso superior de tecnologia em Jogos Digitais, trabalhou como artista de storyboard e ilustrador no desenvolvimento do Pocket Bravery, pelo Statera Studio. O game concorre como melhor jogo de luta. “Trata-se não apenas de uma vitória pessoal, mas para toda comunidade de desenvolvimento de games no Brasil”, comemora Caio.

“A Fatec teve grande importância no meu desenvolvimento pessoal e profissional”, ressalta. “Tive muito incentivo dos professores e ex-alunos mais experientes para correr atrás de oportunidades e formar meu networking. Além de me aproximar do mercado de games, me tornei um artista melhor.”

O coordenador do curso de Jogos Digitais, Alan Carvalho, exalta a qualificação dos tecnólogos formados pela Fatec São Caetano do Sul, na área de games. “Esse importante feito é uma demonstração de que nosso curso tem obtido sucesso na formação de profissionais capacitados para um setor que vem crescendo no Brasil, ainda com muito potencial de expansão.”

O júri do Game Awards é formado por veículos da imprensa especializada na cobertura de games, que representam 90% da pontuação, determinando os vencedores de cada categoria., e pelo Já o público, que representa os 10% da pontuação restante. Para votar é necessário acessar o site da premiação.

