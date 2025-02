Evento no Shopping Cidade São Paulo celebra o Ano Novo Chinês

Pela primeira vez o Shopping Cidade São Paulo vai celebrar o Ano Novo Chinês com uma programação especial que vai até o dia 15 de fevereiro. A data é comemorada na China, que segue o calendário lunar baseado nos 12 ciclos da lua, diferentemente da maioria dos países ocidentais, que se guiam pelo calendário gregoriano. Em sintonia com tudo o que acontece na capital paulista, o Shopping organizou uma extensa programação, tendo como ápice das comemorações duas apresentações dos tradicionais dragões chineses no dia 08 de fevereiro. A famosa dança das criaturas mitológicas ocorre em dois momentos: às 15h e às 20h. À noite, as gigantescas figuras ganharão ainda mais encanto com efeitos de luzes.

Segundo a gerente de marketing do shopping, Cindy Beni, o objetivo do empreendimento é cada vez mais fazer parte de todos os principais acontecimentos da cidade. “Como a presença da comunidade asiática em São Paulo é muito significativa, as celebrações do Ano Novo Chinês já se tornaram muito tradicionais. Por isso, não poderíamos deixar de prestigiar a data com uma programação especial, além de reforçar nossa missão de promover no shopping tudo o que acontece na cidade”, afirma.

Considerado um oásis em São Paulo, o jardim lateral do shopping estará completamente decorado, com luzes e diversos outros elementos alusivos ao Ano Novo Chinês, que, este ano, celebra o ano da serpente. O animal regerá o período segundo o zodíaco chinês e simboliza sabedoria, determinação e renovação.

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, os visitantes do Cidade São Paulo também poderão ter seus nomes escritos em chinês, gratuitamente, em uma barraca localizada no Piso Térreo. Nos mesmos dias, o local abrigará ainda um estande de degustação de chás. Tudo gratuito.

Serviço – Ano Novo Chinês – Shopping Cidade São Paulo

Programação totalmente gratuita

28/01 a 15/02 – Decoração instagramável no jardim lateral

08/02 e 09/02 – Barraca de caligrafia de nomes em chinês e barraca de degustação de chás chineses, no Piso Térreo, em frente à loja TIM.

08/02 – Danças dos dragões chineses– Entrada Principal – Apresentações: às 15h e às 20h.

Endereço: Av. Paulista, 1230 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01310-100

Horário de funcionamento do shopping: sexta e sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 22h.

Entrada Gratuita.