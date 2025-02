Evento no MASP debate educação, cidadania e cultura da legalidade

O Instituto Nelson Wilians (INW), em cooperação com a UNESCO, realizará no dia 20 de fevereiro, no auditório do MASP, em São Paulo, o evento Diálogos Cidadaniar: educação para a cidadania, direitos humanos e cultura da legalidade. O evento tem como objetivo abrir janelas de conversa sobre educação para a cidadania, direitos humanos e a cultura da legalidade.

Especialistas e lideranças confirmadas

Entre os nomes já confirmados estão Anne Wilians, fundadora do INW; Maria Victória Benevides, professora emérita da Faculdade de Educação da USP; e Alexandro Santos, diretor de políticas e diretrizes da educação integral básica no Ministério da Educação, além de outros convidados que serão divulgados em breve. Será uma oportunidade de promover o debate educacional sobre direitos humanos e democracia no Dia Mundial da Justiça Social, celebrado em 20 de fevereiro.

“O Instituto Nelson Wilians tem como princípio a universalização dos direitos humanos por meio da disseminação da cultura da legalidade. Não aceitamos que ninguém desconheça seus direitos e acreditamos no potencial transformador da cidadania”, resume Anne Wilians. “Promover a justiça social é uma responsabilidade que exige compromisso, conhecimento e transformação. Com o Projeto Cidadaniar, reforçamos nosso propósito de democratizar oportunidades e fortalecer a cultura da legalidade, para que ninguém seja deixado para trás. Acreditamos que educar para os direitos é o caminho para transformar vidas e construir uma sociedade mais justa e equitativa.”

Projeto Cidadaniar e os Guias Cidadaniar

“Celebrado no Dia Mundial da Justiça Social, uma data de grande relevância para a promoção da justiça e da igualdade no mundo, este evento nos convida a refletir sobre o poder transformador da educação na formação de cidadãos globais cada vez mais conscientes sobre a importância dos direitos humanos”, afirma Marlova Jovchelovitch Noleto, Diretora e Representante da UNESCO no Brasil. “Essa é a essência do Projeto Cidadaniar, uma iniciativa da UNESCO em parceria com o Instituto Nelson Wilians, que busca fortalecer a confiança nas instituições públicas e formar defensores da paz e da justiça, com base nos princípios da Educação para a Cidadania Global (ECG), incluindo a sustentabilidade, os direitos humanos e o respeito à diversidade.”

Lançado em 2022, o Cidadaniar é uma iniciativa que, por meio de uma abordagem baseada na educação para a cidadania global, busca ampliar o senso crítico sobre o Estado de direito. Suas ações promovem a cultura da legalidade e a equidade de gênero.

Os Guias Cidadaniar, que serão apresentados oficialmente durante o evento, têm como objetivo apoiar o desenvolvimento de jovens e mulheres nas organizações parceiras, além de orientar e acompanhar atividades multiplicadoras junto ao público atendido pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Esses guias estarão disponíveis para acesso público, ampliando o alcance do projeto e permitindo que mais pessoas e organizações se beneficiem de seus conteúdos.

O evento será, portanto, uma oportunidade para fomentar e debater temas como educação para a cidadania, direitos humanos e cultura da legalidade, reunindo uma ampla audiência composta por acadêmicos, educadores e representantes de organizações da sociedade civil.

Diálogos Cidadaniar: educação para a cidadania, direitos humanos e cultura da legalidade