Evento em São Carlos debate 5G, Inteligência Artificial e LGPD nas Prefeituras

A implantação de cidades inteligentes na região Central do Estado de São Paulo será tema tratado por prefeitos, gestores e servidores na próxima quarta-feira (07), em São Carlos. O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, promovido pela Rede Cidade Digital em parceria com a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, abordará temas como a implantação de 5G, o uso de Inteligência Artificial e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados.

Representantes de 60 Prefeituras estão inscritos no encontro que traz como as cidades usam a tecnologia para melhorar a eficiência dos serviços prestados ao cidadão. Entre os convidados confirmados estão o Diretor de Projetos e Inovação da InvestSP – agência paulista ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento -, Thiago Camargo Lopes, o prefeito de Brotas, Leandro Corrêa, o diretor do Centro de Pesquisa Aplicada de Inteligência Artificial (CPA-IA) IARA, André Ponce, o secretário de Governo de São Carlos, Netto Donato, e o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos, prof. José Galizia Tundisi. “O objetivo é abordar tudo que tem sido feito visando melhorar a oferta de serviços. A pandemia intensificou mais esse movimento com a implementação de políticas públicas voltadas para melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia e da inovação”, afirma o diretor da RCD, José Marinho.

Participam também a secretária de Educação de Cordeirópolis e Secretária de Comunicação da UNDIME SP, Angelita Meneghin Ortolano, o gerente de Modernização Institucional da Prefeitura de Araraquara, Matheus Soto, o diretor de Relações Institucionais da Prefeitura de Matão, Ademir de Souza, e o agente de Desenvolvimento Organizacional e Governo Digital na Secretaria Municipal de Administração de Piracicaba, Pedro Chamochumbi.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Central de SP são gratuitas para servidores públicos, vereadores, entidades e universidades e devem ser feitas pelo sympla.com.br/rcd. As vagas são limitadas.

LGPD nas Prefeituras – A Lei Geral de Proteção de Dados também será um dos temas tratados no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. A advogada e especialista em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, DPO da Prefeitura de Águas da Prata (SP), Bruna Luisa Anadão, traz orientações para o programa de adequação à LGPD, que segundo ela, deve estar ligado diretamente ao processo de transformação digital e de educação digital das cidades. “Esse conjunto é que nos fortalece para ter uma excelente administração no que tange ao caminho da transformação digital, da adequação à LGPD e da aplicação das ferramentas e soluções de TI que nos ajudam imensamente”.

Prefeitos Inovadores – Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a Rede Cidade Digital também realiza a entrega do título de Prefeito Inovador 2024 da região. Para a seleção e o reconhecimento, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades. Ao todo, 15 prefeitos foram selecionados para a homenagem.

No evento, os gestores também poderão conhecer soluções disponibilizadas pelas empresas Aprova Digital, iZeus Soluções em TI, Gove e UniCidades. O encontro também conta com o apoio institucional da Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (AMPPESP).

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Central de SP

07 de fevereiro de 2024 – São Carlos

Local: Auditório do Paço Municipal

Início: Das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd