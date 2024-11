Evento CRIA G20 reúne influenciadores digitais por um futuro mais justo e sustentável

O evento CRIA G20, realizado em 15 de novembro, destacou-se como um catalisador de mudanças sociais ao reunir influenciadores digitais proeminentes, como Vítor diCastro, Maqui Nóbrega, Fabio Cruz, Vittu e Maria Bopp. Estes mentores participaram de oficinas práticas, compartilhando suas experiências com jovens criadores. Com milhões de seguidores, os influenciadores traduziram debates globais complexos em conteúdos acessíveis, abordando temas como justiça social e mudanças climáticas. Esse evento sublinhou a importância das plataformas digitais na democratização e mobilização de pautas globais.

Durante o desenvolvimento do evento, a autenticidade e o engajamento foram temas centrais. Maqui Nóbrega enfatizou a importância da autenticidade na criação de conteúdo, afirmando que conhecer sua própria história é crucial para se conectar genuinamente com o público. Fabio Cruz destacou a relevância dos vídeos curtos no cenário atual de comunicação rápida, enquanto Vittu abordou a necessidade de posicionamento social dos influenciadores diante das crescentes desigualdades. Maria Bopp reforçou o poder transformador das redes sociais na luta contra as desigualdades.

A participação dos influenciadores no CRIA G20 reforçou o papel das redes sociais como ferramentas essenciais para engajar o público e promover mudanças significativas. Este evento consolidou-se como um espaço de protagonismo digital, conectando ideias e ampliando discussões que transcendem fronteiras físicas e culturais. O impacto social potencial das plataformas digitais foi evidenciado, mostrando como influenciadores podem transformar conhecimento em ação efetiva dentro e fora das redes. Assim, o CRIA G20 reafirma sua posição como um fórum vital para a circulação de ideias e promoção do diálogo global inclusivo.