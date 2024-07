Evandro e Arthur vencem e Brasil fica 100% no vôlei de praia nas Olimpíadas

Evandro e Arthur Lanci fizeram jogo bem equilibrado com os austríacos Horl e Horst, e venceram por 2 sets a 0 (parciais de 21/18 e 21/19), na quadra central na Torre Eiffel, na estreia no vôlei de praia masculino nos Jogos Olímpicos de Paris.

O resultado fez o Brasil chegar a 100% de aproveitamento na modalidade até aqui.

A dupla brasileira, 8ª no ranking mundial, está no Grupo E. A chave conta ainda com Perusic e Schweiner, da República Tcheca, que foram campeões mundiais em 2023, e os canadenses Schachter e Dearing.

O Brasil buscou a reação no primeiro set. Os austríacos começaram bem, mas Evandro e Arthur conseguiram equilibrar o jogo, que teve esse tom durante todo o primeiro set. Com alternâncias no controle da partida, o Brasil conseguiu fechar em 21 a 18.

Segundo set com “levada” parecida. A Áustria se mostrou sólida no segundo set e chegou a abrir vantagem de três pontos, mas a dupla brasileira buscou e virou. A partir daí, o jogo foi “ponto a ponto”.

Arthur teve uma boa atuação, e a dupla fechou em saque de Evandro: 21 a 19.

Dupla brasileira volta à arena na quarta-feira. Os adversários vão ser os canadenses Schachter e Dearing.

Outras vitórias

Na manhã deste domingo, Bárbara Seixas e Carol Solberg venceram as japonesas Akiko e Ishii por 2 sets a 0, com parciais de 21 x 12 e 21 x 19.

A dupla Ana Patrícia e Duda estreou um pouco depois, e bateu a dupla egípcia Marwa e Elghobashy por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 21 a 19.

No último sábado, André e George venceram Mohamed Abicha e Zouheir El Graoui, dupla do Marrocos, com parciais de 21 a 18 e 21 a 10.