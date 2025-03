European Energy inicia produção de e-metanol na Dinamarca

A European Energy anunciou a produção das primeiras toneladas de e-metanol em sua planta Power-to-X, localizada em Kassø, na Dinamarca. O combustível sustentável foi gerado a partir de hidrogênio verde e CO₂ biogênico, utilizando energia renovável do Parque Solar de Kassø, marcando um avanço significativo na transição energética global.

A instalação conta com três eletrolisadores da Siemens Energy, que possuem capacidade combinada de 52,5 MW, além de um ciclo de metanol projetado pela própria European Energy. Com isso, a planta terá potencial para produzir 42 mil toneladas de e-metanol por ano, fornecendo uma alternativa viável aos combustíveis fósseis para setores como transporte marítimo e indústria química.

O projeto reforça o papel da European Energy na expansão do Power-to-X, uma tecnologia fundamental para a descarbonização de indústrias que enfrentam dificuldades na eletrificação.

Atuação da European Energy no Brasil

A European Energy atua no desenvolvimento, operação e gestão de projetos de energia renovável, com foco em energia solar e eólica. Além disso, a empresa investe na produção de hidrogênio verde e metanol verde, com o objetivo de abastecer o setor de transportes e outras indústrias químicas.

Com 29 escritórios em 21 países e mais de 800 funcionários de 43 nacionalidades, a companhia tem presença global e contribui para a transição energética em diversas regiões.

No Brasil, a empresa opera dois projetos de grande porte: uma planta solar em Coremas, na Paraíba, com capacidade de 93MW, e o Complexo Eólico Ouro Branco e Quatro Ventos, localizado em Pernambuco, que pode produzir 94MW.