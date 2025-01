EUA podem bloquear TikTok neste domingo

A Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão crucial nesta sexta-feira (17), ao apoiar a implementação de uma nova lei federal que poderá resultar no bloqueio das operações do TikTok no país a partir deste domingo (19), caso a plataforma não seja vendida. Essa medida gera incertezas sobre o futuro do aplicativo, que conta com uma base significativa de usuários nos EUA.

De acordo com informações da agência Associated Press, especialistas afirmam que, embora o TikTok não desapareça imediatamente dos dispositivos móveis, sua disponibilidade será severamente afetada. Usuários não poderão mais realizar downloads do aplicativo nas lojas virtuais, como Google Play Store e Apple App Store. Além disso, atualizações do aplicativo ficarão suspensas, o que poderá levar a falhas de funcionamento ao longo do tempo, conforme alertou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos durante o processo judicial.

A nova legislação também impõe restrições a serviços de hospedagem norte-americanos, que não poderão mais operar em parceria com o TikTok. O jornal The New York Times reportou que empresas que desrespeitarem essa norma poderão enfrentar multas substanciais, estimadas em até US$ 5 mil por usuário, considerando que o TikTok possui cerca de 170 milhões de contas ativas nos Estados Unidos.

Gestão e posicionamento político

Em um comunicado oficial após a decisão judicial, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, enfatizou que as ações necessárias para implementar a lei serão responsabilidade da próxima administração presidencial, que assume neste domingo. Ela reiterou a posição do presidente Joe Biden sobre a continuidade da operação do TikTok no país, desde que sob controle americano ou sob uma gestão que enderece as preocupações de segurança nacional levantadas pelo Congresso.

O presidente eleito Donald Trump, que tomará posse na segunda-feira (20), já manifestou interesse em negociar uma solução para evitar que a plataforma se torne indisponível. Em entrevista à CNN, ele comentou sobre a decisão da Suprema Corte e afirmou que tomará uma posição sobre o futuro do aplicativo, sem fornecer detalhes específicos. “No final das contas, depende de mim, então vocês vão ver o que eu vou fazer”, declarou Trump.