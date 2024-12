Confira os vencedores do TikTok Awards 2024

A cerimônia do TikTok Awards 2024, realizada na última terça-feira (17) no Distrito Anhembi, em São Paulo, destacou os talentos mais influentes da plataforma. A cantora Ana Castela conquistou o prestigioso prêmio de Estrela do Ano, superando concorrentes renomados como Luciano Huck e Selton Mello.

O evento, que teve a participação de convidados selecionados, também premiou Camila Pudim na categoria Vídeo do Ano e Bomtalvão como Criador do Ano.

Os vencedores foram escolhidos por meio de uma votação pública que se iniciou em 26 de novembro, permitindo que os usuários do TikTok selecionassem cinco finalistas para cada categoria. Os finalistas foram anunciados em 4 de dezembro, e a fase final de votação se estendeu até 15 de dezembro, com exceção das categorias específicas de Criador do Ano e Vídeo do Ano, que mantiveram a votação aberta até o dia da premiação.

A cerimônia foi apresentada pela famosa dupla Angélica e Fabão, enquanto a transmissão ao vivo ficou a cargo dos criadores Duh Marinho, Leuriscleia e Zabela. O evento contou com performances memoráveis, incluindo um show da artista Pabllo Vittar e um medley apresentado por Thullio Milionário e Grelo, além das apresentações de TZ da Coronel e Duquesa.

Vencedores do TikTok Awards 2024

Vídeo do Ano: Camila Pudim

Criador do Ano: Bomtalvão

Estrela do Ano: Ana Castela

TikTokModaEBeleza -Rafael Santos TikTokMeFezOuvir -Beijos, Blues e Poesia (Seu desejo) AprendaNoTikTok – Pedro Loos TikTokMeFezAssistir – Arthur Viana TikTokEsportes – Lucas Veloso TikTokReceita – Arthur Paek

Esses prêmios destacam não apenas o sucesso individual dos criadores de conteúdo, mas também a crescente influência das redes sociais na cultura contemporânea brasileira. O TikTok Awards reafirma seu papel como uma plataforma vital para novos talentos e inovações no entretenimento.