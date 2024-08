Etecs e Fatecs estão na final estadual do Desafio Liga Jovem do Sebrae

Sete projetos desenvolvidos por estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) estão entre os finalistas da etapa estadual da segunda edição do Desafio Liga Jovem. A competição nacional de empreendedorismo é promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio do Instituto Ideias de Futuro.

O Desafio Liga Jovem estimula jovens a resolver problemas das suas escolas ou comunidades usando a tecnologia. O objetivo é fortalecer competências e atitudes empreendedoras nos participantes, por meio de atividades dinâmicas que trabalham criatividade, inovação, organização, planejamento, responsabilidade, liderança, colaboração, visão de futuro, assunção de riscos, resiliência e curiosidade científica. Nesta segunda edição, a competição envolveu mais de 49 mil estudantes e 4,8 mil educadores de todos os estados do Brasil.

A Etec Abdias do Nascimento, localizada na Capital, teve dois projetos entre os classificados, nas categorias Ensino Médio e Ensino Profissional. Ainda na categoria Ensino Médio, as Etecs de Guarulhos e de Praia Grande estão entre as finalistas, sendo o segundo ano consecutivo que Abdias do Nascimento e Praia Grande chegam a essa etapa. No Ensino Superior, três Fatecs estão na final: Indaiatuba, Sebrae e Zona Sul – as duas últimas localizadas na Capital.

“Este tipo de competição é importante para os estudantes colocarem em prática os conteúdos aprendidos em sala de aula”, avalia a orientadora dos projetos da Etec Abdias do Nascimento, Stephany Conceição. “Também é uma preparação para o mercado de trabalho, uma vez que os jovens desenvolvem competências para atuar em grupo e aplicar metodologias de projetos.”

As equipes selecionadas apresentarão seus trabalhos ao vivo para uma bancada de jurados online. Serão quatro bancas por estado, que definirão um grupo vencedor de cada categoria. A próxima etapa, regional, será disputada em setembro e outubro. A final nacional está prevista para dezembro.

Confira abaixo, em ordem alfabética de municípios, os sete projetos finalistas: