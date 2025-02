Etecs e Fatecs de SP recebem novos alunos com trote solidário

Catanduva

Fatec Catanduva

Serão organizadas três atividades para a comunidade acadêmica. No dia 20 de fevereiro haverá uma intervenção da Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti. Já no dia 27, em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva, a unidade fará cadastro de doadores de medula óssea, das 18h30 às 21 horas, na sala de estudos da Fatec. Já durante o mês de março, haverá coleta de leite para o Hospital de Câncer de Catanduva.

de 27 de feveiro até o final do mês de março