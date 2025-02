Etecs e Fatecs de SP divulgam dicas para ajudar os novos alunos

Começar um curso é um momento de grandes mudanças, e a adaptação à nova rotina é essencial para um bom desempenho. Muitas emoções e dúvidas certamente estão passando pela mente dos alunos recém-chegados às Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs).

Para ajudar a passar por este momento sem crise, aproveitando ao máximo o curso e as oportunidades, a psicóloga, professora e coordenadora de projetos do Centro Paula Souza (CPS), Deise Felipe compartilha dicas para manter o equilíbrio entre estudos, lazer e bem-estar.

Adaptação

É primordial entender que sua rotina será alterada e buscar a melhor adaptação. Seguir uma rotina constante cria senso de responsabilidade e independência, habilidades valiosas para a vida acadêmica e profissional.

Defina horários específicos para o estudo e evite deixar para depois.

Durma bem e cuide da alimentação para manter o foco. Sono de qualidade e alimentação equilibrada melhoram a concentração, a memória, a energia e o bem-estar, tornando os estudos mais produtivos. Pequenas mudanças na dieta podem fazer uma grande diferença no rendimento acadêmico.

Inclua pausas estratégicas. Uma técnica possível é a Pomodoro, que intercala 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso.

Planejamento

Ter um planejamento claro e realista evita atrasos e correria antes de provas e trabalhos.

Estabeleça objetivos diários e semanais. Por exemplo: após assistir a todas as aulas da semana, vou revisar 5 páginas por dia, e acessar material complementar de uma disciplina por dia.

Tenha metas de curto e longo prazo para manter a motivação e diminuir o estresse.

Adapte seu plano conforme necessário.

Inclua no seu planejamento momentos de lazer: reserve tempo para atividades físicas, hobbies e relaxamento.

Organização

Ao organizar o material escolar, você evita repetições desnecessárias e consegue estudar de maneira mais eficiente. A organização nos estudos também cria hábitos valiosos na vida profissional e pessoal.

Separe pastas para cada disciplina (físicas ou digitais).

Faça anotações de forma estruturada (resumos, mapas mentais, fichas).

Mantenha seus materiais organizados: cadernos, livros, computador, fones de ouvido.

Não acumule matérias, revise sempre que possível.

Participação e engajamento

Participar das aulas expressando suas ideias e discutindo conceitos fortalece sua capacidade de argumentação, raciocínio crítico e comunicação oral. O engajamento cria conexões, facilitando futuras colaborações acadêmicas e até oportunidades profissionais.

Não tenha medo nem vergonha de tirar suas dúvidas com professores e colegas.

Participe de grupos de estudo para trocar conhecimento.

Tente relacionar o conteúdo com o seu dia a dia.

Motivação

Manter-se motivado faz com que seu cérebro se engaje mais no processo de aprendizado, tornando mais fácil lembrar e aplicar o que foi estudado. Para isso, lembre-se do motivo pelo qual começou o curso.