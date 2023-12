Etecs classificam 15 projetos entre os semifinalistas da 22ª Febrace

Estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) administradas pelo Centro Paula Souza (CPS) classificaram 15 projetos para a semifinal da 22ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), organizada pela Universidade de São Paulo (USP).

“Estamos muito felizes com o resultado”, comemora Luis Gonzalez, diretor da Etec Bento Quirino, de Campinas, que classificou quatro projetos. “São trabalhos com potencial para chegar à final e até mesmo serem vencedores em suas categorias”, projeta.

Os 500 trabalhos semifinalistas foram selecionados em todas as regiões do País, por um júri formado por centenas de professores e pesquisadores de diferentes universidades e centros de pesquisa. As bancas de avaliação estão previstas para ocorrer entre 15 e 26 de janeiro, em apresentações on-line, ao vivo.

Avançam para a mostra presencial, que será realizada em março de 2024, na USP, 200 projetos, que também serão expostos em ambiente virtual. Entre os critérios para seleção dos finalistas estão criatividade e inovação; conhecimento científico do problema; forma de levantamento de dados e condução do projeto; profundidade da pesquisa, clareza na apresentação da documentação do projeto e na apresentação oral.

Confira abaixo os projetos das Etecs classificados entre os semifinalistas da 22ª Febrace: