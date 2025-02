ETEC e USP são reconhecidas no Prêmio Jovem Cientista

A Escola Técnica Estadual de Monte Mor (ETEC Monte Mor), localizada em Monte Mor (SP) e vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), é reconhecida pela segunda vez no Prêmio Jovem Cientista, na categoria Mérito Institucional, como instituição de ensino médio com maior número de trabalhos inscritos, com mérito científico. Esse reconhecimento é celebrado por reafirmar a excelência do ensino oferecido e do trabalho desenvolvido por professores e alunos, que, juntos, vêm construindo uma trajetória de sucesso e inovação. A ETEC Monte Mor é uma instituição pública de ensino que, desde fevereiro de 2009, oferece educação gratuita e de qualidade para toda a população.

Missão e valores da ETEC Monte Mor

A Escola Técnica de ensino tem como missão oferecer educação inclusiva e acessível, que valorize o conhecimento científico, promova o respeito aos direitos humanos, celebre a diversidade e fortaleça os princípios democráticos. Esses valores norteiam as ações da ETEC para inspirar os alunos a se tornarem protagonistas de sua própria aprendizagem, além de poderem desempenhar atividades capazes de contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento da sociedade.

Com um modelo de ensino dinâmico e participativo, no qual o estudante é incentivado a explorar, questionar e criar, a ETEC Monte Mor estimula o desenvolvimento de projetos inovadores. As iniciativas de pesquisa ocupam um papel central na proposta pedagógica, guiando a escola como um farol de inovação e tradição acadêmica. Essas práticas se consolidaram como parte essencial da identidade da instituição. Como escola pública, a instituição se orgulha em garantir oportunidades educacionais de alta qualidade para todos, sem custos, contribuindo para a transformação de vidas e o fortalecimento da comunidade.

Ao longo dos anos, a ETEC Monte Mor tem se destacado em importantes feiras e eventos de relevância nacional com projetos técnico-científicos desenvolvidos por seus alunos. Entre os eventos de maior destaque, estão a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (FETEPS), a Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC), a Feira STEM Brasil e a Mostra 3M, entre outros, nos quais os estudantes têm demonstrado criatividade, inovação e competência técnica.

USP: 90 anos de excelência científica

Em 2024, a Universidade de São Paulo (USP) completou 90 anos e retomou o posto de melhor universidade da América Latina, de acordo com o ranking Times Higher Education (THE). Desde a criação do Prêmio Jovem Cientista, a universidade foi premiada quatro vezes como a instituição com maior número de trabalhos inscritos, com mérito científico, e agora, pela quinta vez, é novamente reconhecida nesta 30ª edição da premiação. Não à toa, a produção científica da instituição impõe respeito: até o fim de 2024, a USP indexou 12.265 trabalhos na base de dados multidisciplinar Web of Science, que reúne artigos de renomadas revistas científicas publicadas mundialmente.

Fundada em 1934, a USP é uma universidade pública mantida pelo Estado de São Paulo e ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Atualmente, a instituição responde por mais de 20% da produção científica brasileira. São mantidos oito campi (São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e Santos), com 97.185 alunos matriculados. São 5.182 docentes e 12.514 colaboradores técnico-administrativos.

Seja na graduação, que apresenta 183 cursos em todas as áreas do conhecimento, ou nos 239 programas de pós-graduação, a USP estimula o desenvolvimento de pesquisas avançadas em áreas fundamentais para a sustentabilidade da sociedade brasileira. Cada vez mais, os centros de pesquisa da universidade produzem conhecimento em áreas como agricultura sustentável, clima e inteligência artificial.

Na USP, a inovação não está dissociada das demandas da sociedade, como a diversidade e a inclusão digital. Como um dos caminhos para garantir a evolução do conhecimento científico é a ação conjunta com outros países, a universidade criou um escritório de cooperação internacional para facilitar o intercâmbio de estudantes, docentes e pesquisadores. São mais de mil acordos internacionais com diversas instituições de ensino e pesquisa em todo o mundo. Esse ambiente proporciona a estudantes e docentes a troca de conhecimento entre culturas diversas.

Todas essas características tornam a USP um centro de excelência de conhecimento na América Latina.