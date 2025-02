Etec de Monte Mor conquista Mérito Institucional no Prêmio Jovem Cientista

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Monte Mor recebeu a premiação de Mérito Institucional na 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista. A conquista foi anunciada nesta quarta-feira (12), em Brasília. O evento contou com a presença do vice-diretor-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Maycon Geres, do diretor da unidade, Marcio Adriano Bredariol, e do professor Roney Staianoiv Caum. É a segunda vez que a Etec localizada na Região de Campinas recebe o reconhecimento concedido a instituições com alto número de trabalhos inscritos e qualificados.

O reconhecimento pela qualidade do ensino

Para o diretor-superintendente da autarquia, Clóvis Dias, é um orgulho acompanhar a nova conquista da Etec de Monte Mor. “Essa premiação, que deve abrir novos horizontes na vida acadêmica ao mesmo tempo em que prepara os alunos para o mundo do trabalho, reforça o compromisso do CPS com a qualidade do ensino oferecido em todas as regiões do Estado”, afirmou.

Projetos desafiadores e inovadores

Os jovens foram desafiados a encontrar soluções com base no tema Conectividade e Inclusão Digital. As propostas foram elaboradas na disciplina de projeto integrador das primeiras e segundas séries, acompanhadas pelo professor Roney. Já os jovens de terceira série puderam inscrever seus trabalhos de conclusão de cursos (TCC), relacionados ao assunto.

Mais de 60 projetos foram inscritos na categoria Estudantes de Ensino Médio. “Alcançar esse reconhecimento novamente valida o empenho dos professores em tornar os alunos protagonistas do aprendizado. A metodologia de projetos faz parte do DNA da escola e estimula o interesse pela pesquisa e pelo trabalho em equipe”, explica o diretor da Etec de Monte Mor.

Além do reconhecimento, a Etec receberá uma bonificação no valor de R$ 40 mil. O prêmio será investido na melhoria do laboratório de ciências, visando impulsionar futuras pesquisas. “Não ganhamos prêmios individuais nesta edição, mas vamos continuar incentivando a participação em competições científicas nos próximos anos”, comenta Marcio.

O vice-diretor-superintendente do CPS ressaltou que o reconhecimento é um orgulho para a instituição e para o Estado de São Paulo. “Uma premiação na área da educação comprova que o investimento no conhecimento é, de fato, a maior conquista para o desenvolvimento do nosso País. Estamos celebrando o esforço coletivo de professores, jovens e equipes administrativas que entendem que a única forma de transformação está no poder do saber”, conclui.

Iniciativa

O Prêmio Jovem Cientista é realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com a Fundação Roberto Marinho, Editora Globo e Canal Futura. A iniciativa tem como objetivo revelar talentos, impulsionar a pesquisa no País e investir em estudantes e jovens pesquisadores que procuram inovar na solução dos desafios da sociedade brasileira.