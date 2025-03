Etec de Mairiporã participa da Feira Internacional do Plástico

‌

Professores e estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) de Mairiporã, localizada na Região Metropolitana de São Paulo, participam nesta semana da quarta edição da Feira Internacional do Plástico, que ocorre entre segunda e sexta-feira (24 e 28), no São Paulo Expo, no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital. Para visitar o evento gratuitamente é necessário fazer o credenciamento pelo site.

Iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), a Feira Internacional do Plástico apresenta os mais recentes avanços tecnológicos e as principais tendências globais de segmentos relacionados à cadeia produtiva do plástico.

“O evento reúne empresas e profissionais ligados à produção de embalagens, automóveis, transformadores, química, petroquímica, serviços, soluções e reciclagem”, explica o diretor da Etec de Mairiporã, Leandro Brussollo de Oliveira. “Será uma ótima oportunidade de aprendizado e networking para nossos alunos”, acrescenta.

Reciclagem e economia circular

A Etec tem um estande próprio na Feira, em parceria com a Prefeitura de Mairiporã, no qual expõe um projeto que envolve estudantes da unidade no processo de logística reversa pós-consumo e economia circular. Trata-se da coleta e reciclagem de tampas plásticas de garrafas PET, transformando o material recolhido em suportes para celular.

Desenvolvido em parceria com o Instituto Soul do Plástico, o projeto também prevê a gestão dos recursos financeiros provenientes da venda dos suportes pelos próprios alunos. O dinheiro arrecadado será direcionado para ajudar a financiar o evento de formatura das turmas concluintes.

“Nosso objetivo é contribuir para a conscientização dos estudantes sobre o seu protagonismo na preservação do meio ambiente e na construção de uma sociedade mais sustentável”, informa o professor que coordena o projeto, Miguel Inácio da Silva.

No estande da Etec, além de apresentar o projeto, 18 alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração e Logística demonstram na prática o processo de reciclagem, por meio de uma máquina que reverte as tampas plásticas em brindes para os visitantes. A direção da unidade também prevê a visita de outros 270 estudantes da Etec durante os cinco dias de evento.