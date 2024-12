Etec de Ibitinga inclui maquetes no aprendizado de Administração

Os alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) Vereador e Vice-Prefeito Sérgio da Fonseca, em Ibitinga, experimentaram um formato alternativo de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) este ano. Sob a orientação dos professores Randal Matteucci e Fulvio Jorge Zaniboni a monografia foi substituída por uma apresentação de maquetes com o tema O impacto da administração na história.

Os estudantes da terceira série do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração elaboraram representações em escala reduzida de fatos históricos, ambientes e processos relacionados à administração. Além de estreitar a distância entre teoria e prática, a produção das maquetes aumentou o entusiasmo e engajamento, quebrando a rotina das salas de aula.

“A maquete permite visualizar e tangibilizar conceitos aprendidos, como a dinâmica de cenários históricos e administrativos do Brasil e do mundo. A curiosidade e possibilidade de manusear a maquete ampliam as possibilidades de aprendizado”, contou.

Entre os projetos apresentados, destaque para Ciclo do Açúcar, dos alunos Cauã Andreoli, Emanuelli Maccari, Gabriella Lange, Giulia Macedo, Letícia Oliveira e Manuela Aquino. A maquete abordou a relação entre administração e os engenhos de açúcar, que possuíam complexos sistemas administrativos, e controlavam todas as etapas da produção, desde o cultivo da cana até a exportação, geridos por senhores de engenho e supervisionados pela Coroa Portuguesa.

Esse modelo administrativo rudimentar, sustentado por trabalho escravo e exploração de recursos naturais, foi crucial para o sucesso econômico do período. A criatividade dos alunos ao representar essas estruturas de maneira visual foi reconhecida pelos professores, consolidando o uso das maquetes como uma ferramenta pedagógica eficiente e transformadora.