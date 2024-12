Estudo revela que envelhecimento pode reduzir risco de câncer após 80 anos

A relação entre idade avançada e a diminuição do risco de câncer ganhou novos insights com um estudo recente publicado na revista Nature. A pesquisa conduzida pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center revelou que, após os 80 anos, as células envelhecidas perdem a capacidade de renovação, limitando o crescimento descontrolado típico dos tumores. Apesar da idade ser um fator de risco significativo para o câncer, devido ao acúmulo de mutações genéticas ao longo da vida, esse fenômeno parece se alterar em idades mais avançadas.

A pós-doutoranda Xueqian Zhuang explica que a maioria dos diagnósticos de câncer ocorre por volta dos 70 anos, mas a incidência começa a diminuir após os 80 anos. O estudo destaca dois aspectos cruciais: o papel do ferro na regeneração de células envelhecidas e a importância das intervenções precoces no combate ao câncer. Utilizando camundongos geneticamente modificados para simular adenocarcinoma pulmonar, os pesquisadores observaram que camundongos mais velhos produziam maiores quantidades da proteína NUPR1, que faz com que as células pulmonares ajam como se estivessem com deficiência de ferro.

Embora as células mais velhas tenham mais ferro, essa disfunção prejudica sua capacidade regenerativa, resultando em menos tumores nos camundongos idosos. A administração de ferro foi capaz de reverter esse efeito, sugerindo uma possível intervenção terapêutica.

Entretanto, há um risco associado: restaurar a capacidade regenerativa pode aumentar o risco de câncer em indivíduos propensos. Portanto, estratégias como a administração de ferro devem ser consideradas com cautela. Essa descoberta é particularmente relevante no contexto pós-pandemia, onde muitos enfrentam funções pulmonares comprometidas.

Em conclusão, enquanto o estudo abre novas perspectivas para terapias relacionadas ao metabolismo do ferro e prevenção do câncer, ele ressalta a necessidade de abordagens cuidadosas para evitar riscos adicionais à saúde.