Estudo revela: crianças que gostam de dinossauros têm melhor desempenho escolar

Um estudo recente das Universidades de Indiana e Wisconsin revelou uma descoberta fascinante: o amor por dinossauros não é apenas uma fase passageira na infância, mas pode ter impactos significativos no desenvolvimento pedagógico das crianças. A pesquisa analisou o comportamento de crianças que demonstravam um intenso interesse por dinossauros. Os resultados indicaram que esses pequenos paleontólogos em formação não apenas alcançaram um desempenho pedagógico superior, mas também desenvolveram habilidades cognitivas mais avançadas em comparação com outras crianças na mesma faixa etária que não compartilhavam o mesmo interesse.

De acordo com os pesquisadores, o fascínio por dinossauros não se limita apenas ao conhecimento sobre esses gigantes pré-históricos, mas se estende a habilidades fundamentais no ambiente escolar. O estudo mostrou que crianças interessadas em dinossauros tendem a ter melhor concentração, perseverança e pensamento complexo. Essas habilidades são cruciais para o sucesso acadêmico e para o desenvolvimento pessoal dos alunos. Um dos aspectos mais interessantes da pesquisa foi a constatação de que o interesse intenso por dinossauros pode servir como uma ponte para outros campos de estudo. Os pesquisadores observaram que crianças interessadas em dinossauros frequentemente exploram Biologia, Geologia, História e Matemátic, enriquecendo assim a compreensão do mundo ao seu redor.

Caleb Marim Gois, 13 anos, é uma criança cujo amor pelos dinossauros começou quando ele tinha ainda dois anos de idade. Desde os primeiros contatos com os animais pré-históricos por meio de brinquedos, programas de TV, visitas a parques temáticos e livros, o menino não só demonstrou um interesse genuíno, mas também um desejo de aprender mais sobre o assunto. “Sempre o apoiamos e deixamos que ele fizesse suas explorações livremente. Seu interesse desde então só tem aumentado e disseminado para outras áreas do conhecimento escolar. Atualmente, ele está lendo um livro extenso, em inglês, que mais parece uma enciclopédia sobre o tema”, conta a mãe, Micheline Gois, que coleciona várias fotos do menino desde muito pequeno, brincando com os dinossauros.

Escola compartilha aprendizagens por meio dos interesses dos alunos

O estudo também ressalta a importância de os educadores reconhecerem e valorizarem os interesses individuais de seus alunos. Ao incorporar temas que despertam paixão e curiosidade, os professores podem criar um ambiente de aprendizado mais estimulante e envolvente, capacitando os pequenos a explorarem seus interesses e a desenvolverem habilidades essenciais para o sucesso futuro. Foi assim que o pequeno Samuel Nogueira Fornasari, de 7 anos, aluno do Colégio Semeador, em Foz do Iguaçu (PR), começou a sentir um grande interesse pelo mundo dos dinossauros. No segundo semestre de 2023, a professora iniciou com a turma um projeto de pesquisa sobre o tema. E o aluno gostou tanto dessa incursão ao mundo pré-histórico, que o interesse só aumentou. Para engajar Samuel, a professora adaptou atividades incluindo dinossauros. E deu muito certo essa estratégia, já que o menino, que tem Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte, melhorou o desempenho escolar em todas as disciplinas, comemora a mãe de Samuel, Aline Fornasari. “A disciplina que ele mais gosta é Ciências. Se você o coloca num laboratório, ele se destaca. Mas o fato de ele ter sido estimulado com os dinossauros contribuiu para o desenvolvimento em todas as matérias, além de ter aumentado o seu amor pelos animais”, afirma.

De acordo com especialistas, o tema dinossauros ajuda a trabalhar noções de temporalidade. “As disciplinas de Ciências, História e questões referentes às formas e tamanhos, também explorando elementos do tempo histórico dos dinossauros, como vulcões e caverna, acabam por despertar a curiosidade, a observação e o raciocínio nas crianças”, destaca Simone Kleina Machado, coordenadora pedagógica do Colégio Positivo – Água Verde, em Curitiba. “Por serem animais que não fazem parte da nossa realidade, mas, sim, apenas do nosso imaginário, abordar o tema estimula a imaginação e a criatividade das crianças”, ressalta. “Como é um tema que desperta muito interesse nos alunos, eles definitivamente vão querer ver e estudar mais. Pedagogicamente é um ótimo assunto para estimular a leitura e a prática da escrita. O tema pode ser abordado em livros literários, experiências, brinquedos e brincadeiras”, sugere a professora.

Esses dois casos destacam a importância do apoio da família e de como o estímulo à paixão pode moldar positivamente o desenvolvimento pedagógico de uma criança. “A família tem um papel importante na construção do conhecimento, participando na produção de materiais, mostras de trabalhos, pesquisas e experiências relacionadas ao tema, o que efetivamente aumenta a aprendizagem”, completa Simone.