Estudo mostra que satisfação no trabalho envolve mais que ganhos financeiros

A satisfação no trabalho é um tema de grande relevância e frequentemente discutido nas esferas corporativas e acadêmicas. Recentemente, um estudo da plataforma Futuros Possíveis, em parceria com a Opinion Box, trouxe novos insights sobre o que realmente importa para os profissionais no ambiente de trabalho.

A pesquisa, realizada em fevereiro de 2023 com 2.170 respondentes, revelou que, embora o salário seja um fator crucial, não é o único determinante para a satisfação profissional.

Os dados do estudo mostram que 40% dos entrevistados consideram a remuneração como o principal motivo para aceitar um emprego ou permanecer em uma empresa. No entanto, 74% afirmam que a satisfação no trabalho vai além dos ganhos financeiros. Isso indica que, embora a remuneração seja importante, outros fatores desempenham um papel significativo no bem-estar e na motivação dos colaboradores.

Entre esses fatores, o horário flexível aparece como uma prioridade para 31% dos respondentes. A flexibilidade no trabalho permite que os profissionais gerenciem melhor suas responsabilidades pessoais e profissionais, promovendo um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal.

A autonomia para exercer suas funções é outro aspecto relevante, mencionado por 30% dos participantes. A capacidade de tomar decisões e executar tarefas de maneira independente pode aumentar o engajamento e a sensação de realização no trabalho.

A possibilidade de crescer na carreira foi citada por 23% dos entrevistados como um fator importante para a satisfação no trabalho. Além disso, ter um plano de carreira claro (18%) e um contrato CLT (14%) também foram mencionados, embora em menor grau.

Uma esmagadora maioria, 84% dos respondentes, concorda que as empresas devem investir na saúde mental dos funcionários. Este percentual é ainda maior entre as mulheres (88%) em comparação com os homens (79%).

Isso ressalta a crescente conscientização sobre a importância de um ambiente de trabalho saudável e o impacto positivo que ele pode ter na produtividade e no bem-estar geral dos colaboradores.

Para entender melhor esses resultados, André Minucci, mentor de empresários, explica suas perspectivas sobre as estratégias para engajar e reter profissionais. Minucci enfatizou que a satisfação no trabalho é multifacetada e que as empresas precisam adotar uma abordagem holística para atender às necessidades dos funcionários.

“Oferecer um ambiente de trabalho saudável, com flexibilidade e autonomia, é fundamental, além disso, as empresas devem proporcionar oportunidades claras de crescimento e investir na saúde mental dos seus colaboradores.”

Minucci destacou que, embora o aumento salarial seja uma estratégia comum para reter talentos, não é suficiente por si só. “Os profissionais de hoje buscam mais do que apenas um bom salário. As empresas que conseguem criar essa cultura tendem a ter equipes mais engajadas e produtivas.”

O especialista ainda argumenta que “um treinamento de inteligência emocional permite que os colaboradores lidem melhor com o estresse, se comuniquem de forma mais eficaz e resolvam conflitos de maneira construtiva. Investir em treinamentos nessa área pode melhorar significativamente a dinâmica da equipe e a satisfação geral no ambiente de trabalho.”

Em conclusão, a pesquisa de Futuros Possíveis e da Opinion Box sublinha que a satisfação no trabalho é influenciada por uma combinação de fatores, incluindo remuneração, flexibilidade, autonomia, oportunidades de crescimento e saúde mental.

Para atrair talentos, as empresas precisam adotar uma abordagem abrangente que vá além do aumento salarial e crie um ambiente de trabalho que promova o bem-estar e o desenvolvimento dos seus colaboradores. “Isso não só melhora a satisfação no trabalho, mas também contribui para o sucesso a longo prazo da organização”, finaliza.