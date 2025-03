Uma pesquisa conduzida no Japão envolveu nove mil adultos e trouxe à tona informações significativas sobre os efeitos do consumo de chá verde na saúde cerebral, em especial na prevenção de doenças como o Alzheimer. O estudo sugere que a ingestão diária dessa bebida pode contribuir para a redução dos riscos associados ao declínio cognitivo.

A investigação partiu da aplicação de um questionário que tinha como objetivo avaliar os hábitos relacionados ao consumo de café e chá dos participantes. Em seguida, os pesquisadores realizaram exames de imagem para escanear a atividade cerebral dos envolvidos. Embora os dados não tenham estabelecido uma relação conclusiva entre o consumo de café e alterações no cérebro, as evidências em torno do chá verde foram bastante promissoras.

Os resultados indicaram que indivíduos que consomem três ou mais copos de chá verde por dia apresentaram uma diminuição nas chances de desenvolver declínio cognitivo ou demência, incluindo o Alzheimer. Uma análise anterior, realizada em 2022, complementou esses achados ao afirmar que a ingestão regular dessa infusão pode reduzir o risco em até 6%. Essa descoberta levou o New York Post a especular sobre a notável baixa incidência de casos de demência na ilha grega de Icaria, sugerindo que o consumo do chá pode ser um fator contributivo.

Além das implicações sobre o chá verde, vale mencionar a crescente popularidade dos documentários que exploram temas relacionados à saúde e longevidade. Um exemplo marcante é “Como Viver até os 100: Os Segredos das Zonas Azuis”, disponível na Netflix, que investiga regiões do mundo onde as pessoas frequentemente ultrapassam a barreira dos 100 anos de vida.

Esse panorama é ainda mais surpreendente quando se considera que, segundo dados do IBGE, a expectativa de vida no Brasil era de apenas 45 anos há menos de um século. Atualmente, esse número alcança aproximadamente 77 anos, embora ainda esteja aquém das idades avançadas observadas nas chamadas Zonas Azuis. As pesquisas continuam a explorar as práticas e hábitos que podem contribuir para uma vida mais longa e saudável.