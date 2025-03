Estúdios das Fábricas de Cultura abrem inscrições gratuitas para gravações

Quem quiser gravar uma música, podcast ou outro projeto de áudio não pode deixar de passar nas Fábricas de Cultura — programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciado pela Organização Social Poiesis. A partir de 7 de março, estarão abertas as inscrições para o uso dos estúdios de gravação e mixagem de áudio, com serviço gratuito.

As inscrições são presenciais na recepção das Fábricas de Cultura das zonas norte (Brasilândia, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha) e sul (Jardim São Luís e Capão Redondo) da cidade, além das unidades de Diadema e Osasco, na Grande São Paulo. O cadastro segue aberto até atingir o limite de horários disponíveis para o primeiro semestre em cada estúdio.

Os estúdios oferecem toda a estrutura profissional para gravação, edição e mixagem de áudio, incluindo salas com isolamento acústico, computadores com softwares especializados, mesas de som, microfones, monitores de áudio, bateria, amplificadores e técnicos de áudio especializados em cada unidade.

Histórico e impacto cultural

Artistas como Andarilho Cha, Baobá, Jup do Bairro, Luedji Luna, Priscilla Agra, Dicky Brada, Math, Cocão Avoz, Sérgio Vaz e Tom Zé já passaram pelos estúdios das Fábricas de Cultura. Somente em 2024, foram gravadas quase mil faixas, com cerca de 870 sessões agendadas e mais de 6 mil pessoas participando de ações culturais promovidas pelos estúdios, como shows e workshops sobre carreira musical e produção fonográfica.

Como se inscrever

Para utilizar o espaço, é necessário apresentar um documento com foto e preencher uma ficha de inscrição na recepção da unidade. Já os menores de 18 anos devem ser inscritos pelos responsáveis.

Após o cadastro, a equipe do estúdio entrará em contato por e-mail. Cada atendimento ocorre em sessões de quatro horas, com foco na gravação de faixas (singles) e projetos de áudio como podcasts e trilhas sonoras. Os estúdios não realizam gravação de álbuns completos ou EPs.

Parcerias e capacitações

Os estúdios das Fábricas de Cultura possuem parceria com a distribuidora musical Tratore, que permite aos artistas cadastrados distribuir suas faixas nas principais plataformas digitais sem taxas iniciais.

Outro destaque é a residência artística Atalhos Sonoros, que seleciona anualmente dois artistas por unidade para integrar um álbum coletivo. Os participantes aprendem sobre produção de shows, gestão artística e burocracia do setor musical.

Além disso, os estúdios possuem parceria com a SIM São Paulo, por meio do projeto SIM Transforma, que oferece cursos e mentorias com profissionais do mercado musical.

Em março, duas formações estarão disponíveis pelo SIM Transforma:

Captação de Recursos – Ministrada por Aline Akemi, na Fábrica de Cultura Osasco , no dia 11 de março , das 19h às 20h30 , abordando financiamento e patrocínio para projetos musicais.

– Ministrada por Aline Akemi, na , no dia , das , abordando financiamento e patrocínio para projetos musicais. Comunicação e Marketing – Ministrada por Pedro Bandera, na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, no dia 13 de março, das 14h30 às 16h, apresentando conceitos básicos de marketing de conteúdo e mídias sociais.

Agenda especial: Mulheres em Foco

Em celebração ao Mês da Mulher, os estúdios das Fábricas de Cultura promovem o evento Mulheres em Foco, que destaca artistas periféricas na música e artes visuais por meio de rodas de conversa e pocket shows.

7 de março, às 18h – Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Roda de conversa com Jaque Loyal, Brrioni e Kailany + pocket show de Mari Andrade.

Roda de conversa com Jaque Loyal, Brrioni e Kailany + pocket show de Mari Andrade. 12 de março, às 19h30 – Fábrica de Cultura Capão Redondo

Roda de conversa com Gal Martins, Irawó e Sabrina Dias + pocket show de Mis Ivy.

Roda de conversa com Gal Martins, Irawó e Sabrina Dias + pocket show de Mis Ivy. 22 de março, às 16h – Fábrica de Cultura Diadema

Roda de conversa com Jay Malu, Maria Celma, Lilia Garcia, Giovana Perez e Mary Jane + pocket show de Levi Cintra e Judy Black.

Mais informações sobre os estúdios e a programação podem ser encontradas no site oficial das Fábricas de Cultura.