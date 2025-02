Últimas semanas para inscrição nos cursos gratuitos das Fábricas de Cultura

As aulas para os cursos gratuitos das Fábricas de Cultura – programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pelas Organizações Sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional – são para diferentes idades e estão com as últimas semanas de matrículas abertas em cursos de dança, música, tecnologia, moda, circo, teatro e muitas outras linguagens.

Para se inscrever, os interessados precisam ir presencialmente à recepção da Fábrica de Cultura, levando RG e comprovante de residência. No caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação. Estudantes só podem se inscrever nos cursos em contraturno escolar.

Vagas disponíveis nas unidades do programa

O período de inscrições se encerra 45 dias após o início das aulas. No total, 14 unidades do programa ainda têm mais de 6 mil vagas disponíveis. Confira alguns cursos por região:

Zona Norte

No Núcleo Taipas, o público encontra cursos de Introdução à impressão 3D e Iniciação ao balé. Agora, na Fábrica de Cultura Brasilândia é possível se inscrever nos cursos de Balé, DJ, Teatro Jovem, Desenho, Ilustração e Quadrinhos e Projeto Espetáculo (Dança).

A Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha ainda tem vagas para os cursos de Leitura e Escrita, Foto e vídeo, de Danças urbanas (breaking, TikTok, K-pop), e Circo para iniciantes, com foco em trampolim e mini trampolim.

Em Jaçanã, o público pode aproveitar os ateliês de Projeto Espetáculo: prática de banda, Game com Roblox, e de Iniciação artística (desenho, dobraduras e colagens). Dentre as trilhas com vagas disponíveis estão a de Balé criativo e Afrodance.

Zona Leste

Na Vila Curuçá ainda restam vagas para os cursos de Dança de salão e Dança contemporânea, já em Sapopemba é possível se matricular em Canto coral e em Percussão.

Na Fábrica de Cultura Itaim Paulista os interessados podem movimentar o corpo no curso de Balé afro, ou podem montar um grupo musical no ateliê de Prática de conjunto. Em Cidade Tiradentes o público pode aprender a tocar um instrumento no ateliê de Violão ou criar coreografias marcantes no curso de Street dance.

A unidade Parque Belém é o local certo para quem gosta da linguagem Audiovisual, ainda restam vagas nos cursos de Fotografia, Cinema e Edição de Vídeo.

Zona Sul e Grande São Paulo

Quem for da zona Sul da cidade, poderá aproveitar os cursos da Fábrica de Cultura Jardim São Luís, com destaque para Animação e arte digital, Arte em madeira e acrílico com corte à laser, Impressão 3D, Modelagem 3D e Fábrica de Games.

Já na Fábrica de Cultura Capão Redondo o público pode se inscrever nos cursos de Artes visuais (pintura, desenho, escultura, xilografia e stencil), Projeto Espetáculo: Canto afro, e de Violão para crianças. Para quem prefere as formações mais curtas, há os cursos de Danças brasileiras e de Improvisação e humor.

Na Fábrica de Cultura Osasco, o público ainda pode se inscrever no curso de Fotografia e revelação artesanal.

Já na região do ABC paulista, a Fábrica de Cultura Diadema segue com as matrículas abertas para os cursos Xilogravura, Dança (iniciação para crianças), Graffiti e Iniciação em teatro, além do curso de Mangá.

E na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, restam poucas vagas, mas o público ainda consegue se matricular nos cursos de Produção musical, Balé, Street dance e Circo.

Acessibilidade nas Fábricas de Cultura

As Fábricas de Cultura geridas pela Organização Social Catavento Cultural e Educacional – localizadas na zona leste de São Paulo, São Bernardo do Campo e Santos – oferecem rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, elevador, sanitários acessíveis, piso tátil, equipamentos que permitem a leitura para pessoas com deficiência visual e motora, impressoras braille, leitor de audiobooks e acervo com 170 exemplares em braille (livros e audiobooks), além de dicionário em Libras.

As Fábricas de Cultura geridas pela Poiesis oferecem recursos semelhantes, com destaque para a Fábrica de Cultura Osasco, que possui rampa de acesso, elevador e os recursos de acessibilidade na Bibliotech.