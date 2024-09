Estúdio de podcast roda o Brasil em busca de boas histórias

Com o objetivo de ajudar o franqueado a performar mais e melhor, através da troca de experiências entre franqueados, a CommUnit acaba de colocar na estrada o DeVan (leia-se Divã), um trocadilho mesmo, com os nomes. Uma van que foi transformada em um verdadeiro estúdio sobre rodas, que vai rodar o Brasil para colocar os franqueados no Divã da Van e apresentar boas histórias de sucesso, superação e inspiração desses empreendedores.

À frente das entrevistas está o CEO da CommUnit, Denis Santini, que é CEO e fundador do Grupo MD de Comunicação, especializado em franquia e varejo, e também é um franqueado.

A primeira parada do DeVan foi no Rio de Janeiro, durante a Rio Innovation Week, a convite da organização da ABF-Rio (Associação Brasileira de Franchising, Seccional Rio de Janeiro). O estúdio móvel ficou por quatro dias e gravou 16 episódios, com franqueados, franqueadores e parceiros do sistema de vários segmentos.

“Foi uma super experiência ouvir as histórias e boas práticas dos franqueados. E o mais bacana é poder dividi-las com os empresários que muitas vezes estão passando pelos mesmos problemas, e vão encontrar nas entrevistas uma inspiração para a solução”, ressalta Denis.

O primeiro episódio já está disponível nas principais plataformas (instagram, youtube e Spotify) e traz dois entrevistados: Clodoaldo Nascimento, presidente da ABF Rio e CEO da franquia YES! Idiomas, e André Binotti, franqueado de sucesso da YES! Idiomas há mais de 27 anos. Os dois empreendedores compartilharam dicas valiosas sobre o relacionamento entre franqueado e franqueadora, gestão de equipes e como construir um ambiente de trabalho humanizado e produtivo.

Denis acredita que até o final de 2024, cerca de 50 empreendedores já terão entrado no estúdio do DeVan, falando sobre diversos temas como: sucessão, repasse de loja, marketing e gestão, relacionamento entre franqueados e franqueadores, mídia local e influenciadores.

A próxima parada do DeVan é na cidade de São Paulo, dentro de um dos maiores eventos sobre FoodService, o Galunion Insights. “Vamos onde nos convidam ou sentimos que encontraremos uma boa história e cases de franqueados de alta perfomance”, afirma o CEO.

Também está prevista a viagem para convenções de franqueadores, para estar próximo de todo o ecossistema da operação, franqueador, franqueados e parceiros juntos para contribuir com o sistema.