Estudantes poderão se cadastrar para vagas de estágio na estação Tatuapé do Metrô

Nesta quarta-feira (5), das 11h às 16h, o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, realiza na estação Tatuapé da Linha 3-Vermelha do Metrô, uma ação de cadastramento de estudantes para vagas de estágio e aprendizagem.

O atendimento será disponibilizado num posto montado na área paga do mezanino da estação, próximo ao posto de atendimento PCD e Espaço Amamentação. Além do cadastramento, os estudantes também poderão realizar a atualização de seus dados e recuperação de senha, para que possam acessar vagas, cursos e eventos disponíveis no Portal do CIEE.

Se não conseguir comparecer amanhã na estação Tatuapé, o estudante interessado terá uma nova oportunidade na próxima sexta-feira (7), no mesmo local, também das 11h às 16h.