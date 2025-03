Estudantes do 2º ano do Fundamental do ABC participam da avaliação da Fluência Leitora 

A partir de hoje (17), a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e municípios do ABC aplicam a primeira parte da Avaliação da Fluência Leitora do programa Alfabetiza Juntos. A prova está prevista no calendário de março e novembro das escolas com classes do 2º ano do Ensino Fundamental. Na rede estadual, 7,8 mil estudantes fazem o teste que mede o nível de leitura e compreensão de textos escritos.

As unidades de ensino têm entre 17 e 28 de março para aplicar a avaliação. O objetivo da prova é identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. São observados o entendimento de palavras, pseudopalavras e textos adequados à etapa escolar, a partir da habilidade, fluidez e ritmo de leitura.

“Em apenas um ano do programa Alfabetiza Juntos, aumentamos o número de municípios parceiros, a quantidade de alunos avaliados e, principalmente, o percentual de alunos que sabem ler de forma adequada. As parcerias e a formação adequada dos professores foram fundamentais para o avanço”, explica o secretário da Educação Renato Feder.

Avanço de 57% em 2024

A meta do governo paulista é ter 90% de crianças leitoras até o fim da atual gestão, em 2026. Para isso, ao longo do ano a Seduc-SP ofertou às prefeituras parceiras cursos de formação continuada a professores, material didático padronizado e acesso a plataformas de leitura.

Na edição de março de 2024 eram considerados leitores iniciantes e fluentes 48% dos alunos avaliados (181.586). Na etapa de novembro, o percentual subiu para 77% (286.676). O resultado mostra que o número de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental que sabem ler adequadamente na rede pública paulista avançou em 57% em apenas um ano.

São consideradas leitoras fluentes aqueles que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado) e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

A avaliação de 2024 também mostrou que caiu a quantidade de alunos que estão nos quatro níveis de pré-leitores. Destaque para o percentual de estudantes do nível mais crítico (1) que diminuiu de 15% (57.183) para 5% (20.250) no total de crianças avaliadas.

Para a avaliação, feita com todos os estudantes das salas de 2º ano do Ensino Fundamental, a Educação concede acesso dos professores ao aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação). O app grava a leitura dos alunos e agiliza o acesso aos resultados.