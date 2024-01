Estudantes de Etecs emplacam seis projetos na final da Febrace, da USP

Seis projetos desenvolvidos por estudantes de cinco Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão na final da 22ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), organizada pela Universidade de São Paulo (USP). Etecs finalistas estão localizadas nos municípios de Campinas, Capital, Guarulhos, Limeira e Ribeirão Pires.

“Ficamos muito felizes com a notícia. Apesar de ser uma feira enorme, com gente de todo lugar, tínhamos bastante esperança de que iríamos conseguir”, comemora Laura Esther Correia Jeronimo, formada no Ensino Médio integrado ao técnico em Informática para Internet pela Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires.

Ela é uma das autoras do projeto Rastreamento do movimento ocular utilizando visão computacional para auxílio na comunicação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA). A ferramenta permite, por meio de recursos como inteligência artificial e visão computacional, que pessoas com a doença degenerativa escrevam palavras somente com os movimentos oculares. “Agora o objetivo é aperfeiçoar o projeto ainda mais e dar o melhor de nós na apresentação”, projeta Laura.

Gustavo Pereira, formado no Ensino Médio integrado ao técnico em Desenvolvimento de Sistemas na Etec Guarulhos, ficou sem palavras. “Nem sei o que falar, estou bem animado. É a primeira vez que participamos dessa feira como finalistas.”

Eles conquistaram uma vaga na final da Febrace com o Desenvolvimento e avaliação bioquímica de um biodigestor anaeróbio para produção de biogás a partir de resíduos orgânicos. O sistema é todo automatizado e pode ser controlado remotamente, por meio de aplicativo. A biomassa restante do processo de produção do gás pode ser utilizada como fertilizante.

Avançaram para a mostra presencial, que será realizada em março, na USP, 200 projetos, que também serão expostos em ambiente virtual. Entre os critérios para seleção dos finalistas estão criatividade e inovação; conhecimento científico do problema; forma de levantamento de dados e condução do projeto; profundidade da pesquisa, clareza na apresentação da documentação do projeto e na apresentação oral.

Confira abaixo os projetos das Etecs classificados entre os finalistas da 22ª Febrace: