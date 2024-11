Estudantes da rede pública de Rio Grande da Serra participam de encontro de profissões

Alunos da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Rio Grande da Serra (SP) participaram, na última segunda-feira (04) de uma imersão sobre o futuro profissional e temas relevantes da atualidade. Durante o evento, promovido pela Unipar – importante ator do setor químico e petroquímico –, especialistas de diferentes áreas abordaram temas como o mercado de trabalho, oportunidades e desafios do setor, evolução da comunicação, transição energética, inovação na indústria, impacto das mudanças climáticas, inteligência artificial e redes sociais. Mais de 400 estudantes participaram da ação, que aconteceu na ETEC Rio Grande da Serra e teve como objetivo oferecer uma visão abrangente das questões que moldam o futuro profissional, destacando as competências necessárias para as transformações do mercado, a importância da tecnologia e os desafios ambientais.

Além do potencial de gerar impacto positivo na vida dos jovens, a iniciativa ofereceu ferramentas essenciais para o desenvolvimento de carreira e proporcionou uma interação direta com profissionais que estão ativamente envolvidos em diferentes áreas de interesse. Com isso, os estudantes conseguem ter uma visão mais ampla sobre as carreiras e podem escolher, com mais segurança, vagas de estágio ou trabalho.

“Hoje, vivemos em um contexto de abundância de informações, mas o verdadeiro desafio é alinhar o que as pessoas buscam com o que o mundo realmente precisa, especialmente em relação às funções profissionais. Foi com esse objetivo que organizamos essa manhã de atividades voltada para os jovens, para discutir não apenas sobre carreira, mas também sobre o mercado de trabalho, tecnologia e meio ambiente, que são pontos que reforçamos como posicionamento e questões relevantes para a Unipar”, destaca Paula Giannetti, diretora de RH da Unipar, que realizou o primeiro bate-papo do dia, sobre mercado de trabalho e oportunidades de futuro.

A primeira edição do encontro de profissões realizado pela Unipar também recebeu as instituições de ensino UFABC, Fundação Salvador Arena, SENAI e a Universidade Anhanguera como convidadas, que ofereceram dicas para que os estudantes estejam preparados para participar de processos seletivos.

Para Madalena Barbosa, orientadora educacional da ETEC Rio Grande da Serra, o evento enriqueceu muito a jornada dos alunos, pois trouxe dicas práticas para o primeiro emprego; anseio comum aos jovens em início de carreira. “Os profissionais que ministraram os bate-papos discutiram temas atuais e muito relevantes. As instituições de ensino que compareceram também ofereceram informações valiosas aos estudantes sobre novas possibilidades educacionais e sobre como ingressar nessas entidades. Os nossos alunos participaram em peso e curtiram muito”, pontua.

“As conversas foram muito boas, principalmente a de inteligência artificial, pois tenho o desejo de seguir no ramo de tecnologia e tem relação com o curso que faço. As dicas de Linkedin também foram importantes para aprimorar o nosso perfil em uma rede profissional”, comenta Marcela Bastos, aluna do curso de Infonet da ETEC Rio Grande da Serra.

Joel Melo, professor do curso de Engenharia de Energia e coordenador do programa de pós-graduação em Energia da UFABC, foi convidado para abordar temas como mudanças climáticas e transição energética com os estudantes. Para ele, o evento foi uma oportunidade valiosa para estreitar o contato entre os alunos e profissionais de diferentes áreas, além de proporcionar um espaço para esclarecimento de dúvidas. “Nos dias de hoje, certas competências são essenciais para enfrentar os desafios do mercado, e foi justamente sobre isso que discutimos hoje”, conclui.

A Unipar desenvolve projetos e ações voltados para as comunidades no entorno de suas operações, com foco no desenvolvimento humano e no saneamento. Essas iniciativas estão alinhadas com as diretrizes de sustentabilidade da companhia, que buscam promover a melhoria da qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reforçam o compromisso com a responsabilidade social e ambiental.