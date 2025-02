Estudante de Manaus é aprovada em Medicina na USP e realiza sonho após desafios

Sabrina Neves de Aguiar, uma estudante de 17 anos, acaba de alcançar uma importante conquista ao ser aprovada no curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), no campus da capital. Natural de Manaus, Sabrina sempre manifestou seu desejo de seguir uma carreira na área da saúde, considerando profissões como geriatra, pediatra, dentista e fisioterapeuta durante sua infância. No entanto, em 2019, durante a adolescência, decidiu mudar seu foco para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, influenciada por sua matrícula em uma escola militar em sua cidade natal.

Com a mudança da família para São Paulo, Sabrina reconsiderou suas opções e retomou seus antigos sonhos. “Minha mãe, que é funcionária pública e sempre teve apreço pela cidade, viu na minha decisão de entrar para a escola de cadetes uma oportunidade para nós três nos mudarmos para cá. Assim que chegamos, desisti da EsPCEx e voltei a me dedicar aos estudos com o objetivo de ingressar na Medicina”, relata a jovem.

O anúncio da aprovação ocorreu em um momento especial. Em 20 de janeiro, enquanto estava em Santos com seu irmão Saulo e uma amiga de Manaus, Sabrina verificou os resultados. “Quando vi o resultado, fiquei sem acreditar e pedi ajuda à minha professora de redação para confirmar. Ela ficou tão emocionada que começou a gritar e chorar ao saber que eu realmente havia sido aprovada”, conta Sabrina, refletindo sobre a surpresa que sentiu diante do resultado.

Desde então, sua vida ganhou novos contornos. A nova universitária foi rapidamente inserida em grupos de WhatsApp por colegas da USP e recebeu convites para eventos sociais. “Recebi tantas ligações parabenizando-me pela aprovação que nem me lembro de ter recebido tantas em toda a minha vida”, comenta.

Sabrina reside na zona sul de São Paulo com sua mãe Thais e seu irmão Saulo e concluiu o Ensino Médio na Escola Estadual Doutor Angelo Mendes de Almeida. Durante essa jornada educacional, ela destaca o papel fundamental dos professores que sempre acreditaram em seu potencial. “Eles tinham muita esperança na minha aprovação e quando consegui, alguns deles disseram: ‘Eu sabia que você ia passar’. Embora sempre tenha sido uma boa aluna no Ensino Médio, não me considerava à altura das exigências universitárias”, explica.

A futura médica também reconhece que a aprovação em uma instituição pública foi crucial para sua trajetória acadêmica. “Se não tivesse passado na USP, não teríamos condições financeiras para arcar com uma faculdade particular”, afirma. Para aqueles que estão se preparando para futuras edições do Provão Paulista, ela deixa um conselho: “Acreditem em si mesmos e concentrem-se nos estudos. O Provão Paulista torna a competição mais equitativa entre alunos com realidades semelhantes”.