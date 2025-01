Estresse no trabalho: Cinco passos para recuperar o bem-estar 

Embora os desafios cotidianos sejam muitos, simples atitudes têm o poder de aliviar o peso da rotina. A especialista em bem-estar pessoal e profissional, Juliana Rodermel Joaquim, explica que não é necessário investir muito tempo ou realizar grandes mudanças para reverter as angústias de um dia complicado.

Como o estresse e a ansiedade são desafios comuns no ambiente de trabalho moderno, muitas vezes podem impactar a produtividade e a qualidade de vida dos colaboradores. “Adotar estratégias que promovam o bem-estar pode ser a chave para equilibrar as demandas profissionais e pessoais, garantindo um desempenho mais eficiente e saudável”, acrescenta.

Assim como no livro Fe.li.ci.da.de, em que dá caminhos para transformar o dia a dia com mais alegria e produtividade, Juliana deixa aqui cinco passos práticos para lidar com a tensão e melhorar o rendimento no trabalho, enquanto cuida da sua saúde mental:

Organize sua rotina com prioridades claras

Uma das principais fontes de estresse no trabalho é a sensação de sobrecarga. Para evitar isso, comece o dia listando suas tarefas e definindo o que é mais urgente e importante. Utilize métodos como a “Matriz de Eisenhower” ou ferramentas digitais de organização para gerenciar suas atividades de forma eficiente.

Pratique a gestão do tempo

Evite a procrastinação e estabeleça blocos de tempo dedicados a tarefas específicas. A técnica Pomodoro, por exemplo, pode ajudar a manter o foco, alternando entre períodos de trabalho intenso e pausas curtas para recarregar a energia.

Invista em momentos de pausa e autocuidado

Trabalhar sem interrupções pode levar ao esgotamento. Reserve alguns minutos ao longo do dia para desconectar e relaxar. Caminhar, praticar mindfulness ou simplesmente alongar-se pode fazer uma grande diferença para reduzir o estresse e renovar o foco.

Crie um ambiente de trabalho favorável

Seu espaço de trabalho impacta diretamente sua produtividade e bem-estar. Certifique-se de que ele seja organizado, iluminado e ergonomicamente adequado. Pequenas mudanças, como incluir plantas ou ouvir músicas relaxantes, também podem trazer mais conforto e tranquilidade.

Aprenda a dizer “não” e delegar tarefas

Uma carga de trabalho excessiva é uma das principais causas de ansiedade. Reconheça seus limites e saiba delegar atividades quando necessário. Isso não é sinal de fraqueza, mas, sim, de maturidade profissional e gestão eficiente.

Por uma vida mais leve!

Implementar essas dicas na rotina pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, melhorando não apenas a produtividade, mas também a satisfação com o trabalho. Lembre-se de que cuidar do bem-estar é fundamental para atingir resultados sustentáveis e viver de forma equilibrada.