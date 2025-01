Janeiro Branco destaca a saúde mental no trabalho

A saúde mental dos funcionários tem se tornado uma prioridade crescente nas organizações, e o mês de Janeiro Branco surge como um período significativo para que as empresas reflitam sobre o bem-estar de seus colaboradores.

Instituída em 2014 pelo psicólogo e palestrante Leonardo Abrahão, a campanha Janeiro Branco tem como objetivo aumentar a conscientização acerca da saúde mental. Este movimento social busca sensibilizar a população sobre a importância do cuidado com a mente, promovendo um ambiente mais acolhedor e saudável. A partir de 2023, a campanha ganhou status de lei federal, consolidando-se como uma das principais iniciativas voltadas à saúde mental no Brasil.

No âmbito corporativo, a saúde mental tem ganhado destaque considerável. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme publicado pela Agência Brasil, revelam que em 2022 aproximadamente 15% da força de trabalho global enfrentou algum tipo de transtorno mental, incluindo depressão e ansiedade. Esses problemas resultaram em uma perda de produtividade que custou à economia mundial cerca de US$ 1 trilhão anualmente.

Canais de denúncias como ferramentas essenciais para o bem-estar mental nas empresas

No contexto empresarial, a implementação de canais de denúncias tem se mostrado fundamental para cultivar um ambiente laboral mais saudável. Rodolpho Takahashi, CEO do Grupo IAUDIT, enfatiza que essas plataformas são cruciais para preservar a saúde mental dos colaboradores.

“Os canais de denúncias transcendem sua função meramente de compliance; eles atuam como verdadeiros aliados no combate a comportamentos abusivos e na promoção de uma cultura organizacional mais empática. Essas ferramentas permitem que os funcionários reportem casos como assédio moral ou pressão excessiva sem receio de represálias, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e saudável”, afirma Takahashi.

Sobre o Grupo IAUDIT

O Grupo IAUDIT é uma empresa especializada em auditorias, consultoria empresarial e soluções tecnológicas voltadas para Background Check, portais de apelação e Canais de Denúncias.