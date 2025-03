Estresse financeiro: como as dívidas afetam sua saúde mental? 

A qualidade de vida é afetada para 64% das pessoas, enquanto 60% relatam altos níveis de ansiedade, 57% sofrem com baixa autoestima e 55% enfrentam dificuldades para dormir

As dificuldades financeiras têm um impacto direto na saúde mental, gerando estresse, ansiedade e até problemas físicos. Segundo dados recentes do Serasa, 72 milhões de brasileiros estão inadimplentes, e as consequências das dívidas vão muito além do bolso. A qualidade de vida é afetada para 64% das pessoas, enquanto 60% relatam altos níveis de ansiedade, 57% sofrem com baixa autoestima e 55% enfrentam dificuldades para dormir.

O mentor de empresários e business coaching André Minucci, explica que o estresse financeiro pode criar um ciclo vicioso: “Quando as contas saem do controle, a pessoa entra em um estado constante de preocupação. Isso pode levar a sintomas como insônia, fadiga e até problemas de saúde mais graves, como hipertensão e depressão. A boa notícia é que existem formas de lidar com isso.”

Como as dívidas afetam sua saúde mental

O impacto do estresse financeiro vai muito além da pressão de pagar contas. Ele pode desencadear sintomas físicos e emocionais como:

Insônia e fadiga: a preocupação constante dificulta o relaxamento e afeta a qualidade do sono.

a preocupação constante dificulta o relaxamento e afeta a qualidade do sono. Ansiedade e depressão: a sensação de incapacidade de resolver os problemas financeiros pode desencadear crises de ansiedade e desmotivação.

a sensação de incapacidade de resolver os problemas financeiros pode desencadear crises de ansiedade e desmotivação. Baixa autoestima: a inadimplência pode fazer a pessoa sentir vergonha e se isolar socialmente.

a inadimplência pode fazer a pessoa sentir vergonha e se isolar socialmente. Problemas de relacionamento: brigas e tensões familiares aumentam quando há dificuldades financeiras.

Diante desse cenário, é fundamental encontrar estratégias para reduzir o impacto emocional das dívidas. Minucci reforça que o primeiro passo é mudar a mentalidade sobre o dinheiro: “O descontrole financeiro muitas vezes está ligado a hábitos e crenças que precisam ser ajustados. Mais do que cortar gastos, é preciso desenvolver inteligência emocional para lidar com as finanças de forma estratégica.”

5 dicas para reduzir o estresse financeiro

Encare a realidade sem medo – evitar olhar para as contas só aumenta o problema. Faça um levantamento detalhado de sua situação financeira, anotando todas as dívidas, prazos e juros. Isso traz clareza e permite traçar um plano de ação.

Crie um plano de pagamento realista

Renegocie as dívidas e priorize aquelas com juros mais altos. Evite promessas que não poderá cumprir e estabeleça metas possíveis dentro do seu orçamento.

Tenha um fundo de emergência

Se ainda não tem, comece a construir uma reserva financeira, mesmo que seja com pequenos valores. Isso reduz a sensação de insegurança e previne novos endividamentos.

Pratique inteligência emocional

A ansiedade causada pelo dinheiro pode levar a decisões impulsivas. Técnicas de controle emocional, como respiração profunda, e exercícios físicos, ajudam a manter a calma e a tomar melhores decisões financeiras.

Busque conhecimento e apoio

Educação financeira é fundamental para evitar novas crises. Além disso, conversar com especialistas ou grupos de apoio pode ajudar a encontrar soluções e diminuir o peso emocional das dívidas.

Aprender a lidar com o dinheiro de forma saudável é um processo contínuo, quando a pessoa começa a controlar suas finanças, sente um alívio imediato. O mais importante é manter esse equilíbrio a longo prazo, ajustando hábitos e planejando melhor o futuro.

Cuidar da saúde mental também significa cuidar das finanças. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida.