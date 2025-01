Estrela da Casa: Inscrições abertas para a segunda temporada do reality musical

Na noite de quinta-feira (16), o programa Big Brother Brasil 25 (BBB 25) foi palco do lançamento das novidades da segunda temporada do reality musical Estrela da Casa. O apresentador Tadeu Schmidt teve a participação especial de Ana Clara, que trouxe informações empolgantes sobre o formato e as inscrições para os novos participantes.

Durante a transmissão, Ana Clara revelou que, em resposta ao apelo do público, todos os participantes desta nova edição cantarão semanalmente. “Não posso dar muitos detalhes, mas posso garantir que será uma temporada incrível!”, afirmou. Ela também fez um convite aos aspirantes a cantores: “As inscrições já estão abertas!”

Para aqueles que desejam se inscrever no Estrela da Casa, o processo é simples e pode ser realizado através do site oficial do gshow. Os interessados devem preencher um formulário que inclui o envio de fotos e vídeos. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e costumam se esgotar rapidamente.

Os candidatos devem seguir algumas orientações específicas ao enviar seus vídeos:

O primeiro vídeo deve apresentar uma performance musical; se optar por uma canção estrangeira, inclua também um trecho de uma música em português.

No segundo vídeo, compartilhe sua história de vida, revelando quem você é, suas paixões e um pouco sobre sua personalidade.

É fundamental evitar gravações em locais com muito barulho ou pouca iluminação. A produção busca ver e ouvir claramente o candidato.

Vídeos com montagens de fotos ou dublagens não serão aceitos; esses candidatos serão desclassificados automaticamente.

É preferível não cantar à capela; a utilização de um instrumento musical para acompanhamento é recomendada.

A duração dos vídeos não deve exceder três minutos.

Os organizadores entrarão em contato com os candidatos através dos canais fornecidos no formulário (e-mail, telefone ou SMS). É essencial ficar atento ao e-mail cadastrado, pois essa será a via principal de comunicação. O domínio oficial para correspondência é @castitreach.com; recomenda-se cautela quanto a mensagens provenientes de outros domínios.

A nova temporada do Estrela da Casa promete trazer um formato aprimorado, com mais apresentações ao vivo e um júri técnico altamente qualificado. Além disso, os participantes contarão com o suporte de professores talentosos e um mentor especialmente designado para guiá-los em seu desenvolvimento artístico.

Ana Clara enfatizou a oportunidade única que este programa oferece: “Se você sempre sonhou em cantar e se apresentar em todo o Brasil, esta é a sua chance! As inscrições estão abertas!”