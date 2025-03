Estradas em alta rotação: expansão, segurança e a nova era elétrica

A rede de concessionárias DAF começou o ano de 2025 em expansão. Agora, há 70 pontos de atendimento da marca holandesa em todo o Brasil. As mais recentes inaugurações foram em Araçatuba, no interior de São Paulo, com a DAF Caminho Araçatuba, e em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com a DAF Caiobá Três Lagoas. “Três Lagoas e Araçatuba são regiões estratégicas, com fluxo intenso de caminhões, o que amplia a capilaridade da nossa rede. Queremos estar mais próximos dos transportadores, garantindo acesso a produtos e serviços que impulsionam seus negócios”, explica Gustavo Novicki, diretor de Desenvolvimento de Concessionárias DAF.

Segurança ativa e coletiva

Ônibus rodoviário Volvo B460R da Esctur (Divulgação)

A Volvo deu início à entrega de ônibus com a nova geração do Sistema de Segurança Ativa (SSA) da marca. O primeiro veículo foi adquirido pela Esctur, empresa paranaense especializada em fretamento turístico. A unidade é do modelo Volvo B460R e está equipada com a mais recente evolução do SSA, com recursos de série presentes na maioria dos chassis rodoviários 6×2 e 8×2 da linha 2025. São tecnologias que garantem viagens mais seguras e confortáveis, além de otimizar a produtividade e reduzir os custos operacionais. A evolução incorpora funcionalidades avançadas, como alerta de ponto cego frontal, assistente de sinalização de trânsito, detector de fadiga, alerta de ponto cego lateral e monitoramento da pressão de pneus. São novidades introduzidas recentemente na Europa e já disponíveis no Brasil. “Há anos, o SSA dos nossos ônibus vem contribuindo para mais segurança nas estradas. O aprimoramento dessas funcionalidades é mais um passo que eleva o padrão do transporte rodoviário de passageiros”, afirma Paulo Arabian, diretor de Vendas de Ônibus da Volvo.

Negócios rodoviários

Ônibus rodoviário Mercedes-Benz O 500 do Grupo Brasileiro (Divulgação)

O Grupo Brasileiro, que tem matriz em Itabuna e atuação no Estado da Bahia há mais de 40 anos, adquiriu mais de 220 ônibus Mercedes-Benz nos últimos três anos para suas empresas Rota, Cidade Sol e Expresso Brasileiro. Os ônibus rodoviários escolhidos são do modelo O 500, que se destacam pelas tecnologias de segurança ativa, incluindo piloto automático adaptativo (ACC), sistema de frenagem de emergência e sistema de aviso de faixa. “A preferência do Grupo Brasileiro demonstra que estamos no caminho certo. Os avanços constantes em tecnologia de segurança ativa para os nossos ônibus rodoviários reafirmam o compromisso da marca com os motoristas e os passageiros, com o tráfego nas estradas e com todo o ecossistema do transporte responsável”, comemora Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Para os fretes elétricos

Van elétrica Kia PV5 (Divulgação)

A Kia revelou o novo PV5 no “EV Day”, realizado em Tarragona, Espanha. A van (CDV) de tamanho médio é o primeiro modelo de produção a estrear no âmbito da estratégia de negócios global Platform Beyond Vehicle (PBV) dedicada da Kia. O PV5 é oferecido em três estilos de carroceria: passageiro, carga e chassi cabine. O novo modelo tem motor elétrico dianteiro que produz até 120 kW (163 cavalos) e 25,5 kgfm de torque. A bateria pode ser de 51,5 kWh ou 71,2 kWh para todas as versões, com uma opção adicional de 43,3 kWh para o PV5 cargo. Quando equipado com a bateria de 71,2 kWh, o PV5 Passenger atinge autonomia de até 400 quilômetros. O PV5 oferece um tempo de carregamento rápido de 10% a 80% em 30 minutos. A nova gama de veículos utilitários elétricos da Kia começa a chegar ao mercado europeu ainda em 2025 – a possibilidade de que venha ao Brasil está em estudos.