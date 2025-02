Volvo na liderança: Caminhões que movem o Brasil

Em 2024, a Volvo foi novamente líder na soma dos segmentos de caminhões semipesados e pesados no Brasil. Foram 23.185 veículos emplacados, crescimento de 18% sobre o ano anterior, assegurando à marca um (market share) de 23,7%. No segmento de ônibus, com 709 veículos licenciados no ano passado, pela primeira vez no Brasil atingiu a liderança de entregas de chassis Volvo. Todavia, apesar dos bons números de 2024, a Volvo tenta não embarcar no otimismo e prevê que este ano poderá apresentar um mercado menor para todas as marcas de caminhões e de ônibus no Brasil. “Desde o último trimestre do ano passado, estamos vendo cautela dos transportadores em novas aquisições. Mesmo com indicadores positivos sobre safra e PIB, as elevadas taxas de juros e o reflexo de questões fiscais têm freado os negócios na indústria de caminhões no país. Mas esse é um mercado cíclico, com altas e baixas ao longo dos anos“, pondera Wilson Lirmann, presidente da Volvo na América Latina.

O Sucesso dos Caminhões Volvo

O ano de 2024 trouxe muitos números positivos para os caminhões da Volvo. O FH 540 foi o mais vendido do Brasil, pela sexta vez seguida, com 7.765 emplacamentos. Entre os pesados, o segundo lugar também ficou com um FH, o modelo 460, com 4.956 licenciamentos. Considerando apenas a classe de pesados, a Volvo emplacou 18.838 unidades, o que lhe garantiu crescimento de 20% sobre o ano anterior e exatos 30% de participação de mercado. Outro destaque da marca foi a linha de caminhões VM, com 7.462 emplacamentos. O VM 290 foi o modelo líder em vendas do país no segmento de semipesados, com 4.026 unidades. A liderança da Volvo aconteceu também entre os vocacionais pesados, os caminhões fora-de-estrada e/ou destinados a aplicações mais severas. A marca teve a maior participação nos segmentos florestal (61% de (market share)), mineração (44%) e cana-de-açúcar (29%). “Além disso, o VMX, versão off-road deste modelo, conquistou muito espaço. Foram 3 mil emplacamentos no ano passado, o que corresponde a 40% do volume da linha VM“, assegura Alcides Cavalcanti, diretor-executivo da Volvo Caminhões. Outro destaque foi em serviços feitos por meio da rede de concessionárias da marca. Em 2024, nove em cada dez do volume equivalente de caminhões entregues tinham Planos de Serviços Volvo. Atualmente, são mais de 50 mil contratos ativos, em uma evolução de 10% em relação ao ano anterior. Em 2024, houve ainda crescimento de 40% nos contratos do serviço Condução Inteligente Volvo (CIV), uma consultoria da marca para aprimorar a gestão de combustível dos transportadores.

Novos Mercados e Inovações Tecnológicas

Em 2025, a Volvo começará a exportar caminhões do Brasil para o México, país que passa a ser responsabilidade comercial do Grupo Volvo América Latina nesse segmento de veículos. Serão exportados os modelos FH e VM, em várias configurações. “O mercado do México está gradativamente mudando para caminhões de cabine avançada. Com isso, vemos boas oportunidades para os modelos que produzimos no Brasil“, avalia Lirmann. Os primeiros embarques serão feitos ainda em fevereiro. A Volvo celebrou também outras conquistas na América Latina em 2024. No Peru, foram entregues 2.064 caminhões, mercado em que a marca mantém há anos liderança absoluta, com 24% de (market share) no último exercício. Já no Chile, a Volvo entregou 1.260 veículos, o que garantiu 17% de participação. Somando as entregas do Brasil (maior mercado da região) e dos demais países do continente, a Volvo vendeu 27.111 caminhões na América Latina, um crescimento de 15%.