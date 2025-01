“Estava vendo outras demandas”, justifica vice de Nunes sobre chuvas

No contexto das intensas chuvas que afetaram a cidade de São Paulo, o vice-prefeito Mello Araújo (PL) se manifestou em defesa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que não esteve presente nas redes sociais para comentar a situação. Araújo afirmou que Nunes estava envolvido em uma reunião e lidando com outras prioridades.

Em entrevista à CNN Brasil na última sexta-feira (24), Mello esclareceu: “Ele, inclusive, pediu para eu dar entrevista porque está no meio de uma reunião. Ele não apareceu nas redes sociais porque está vendo outras demandas”. A ausência do prefeito gerou questionamentos sobre sua atuação em um momento crítico para a população.

Ainda durante a entrevista, o vice-prefeito enfatizou a importância da colaboração dos cidadãos na manutenção da limpeza urbana. “Outra coisa que a gente precisa falar é que as pessoas precisam contribuir com a limpeza. Nós, constantemente, temos falado da forma como as pessoas colocam o lixo. É um trabalho incansável a limpeza feita todos os dias na cidade. As pessoas não colaboram e jogam o lixo no local errado”, destacou Araújo, ressaltando o papel da comunidade na preservação do espaço público.

Mais tarde o próprio prefeito comentou o assunto em seu perfil oficial do Instagram. Confira: