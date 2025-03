Estados Unidos ainda é destino principal para brasileiros em busca de oportunidades

Apesar das mudanças no atual governo dos Estados Unidos, o país continua sendo um dos principais destinos para os brasileiros, com mais de 2 milhões de cidadãos vivendo em solo americano, segundo o Ministério das Relações Exteriores. Esse fluxo migratório se reflete no número de vistos concedidos: em 2023, a Embaixada e os Consulados dos EUA no Brasil emitiram mais de 1,1 milhão de autorizações, sendo a seção consular de São Paulo a mais movimentada, com 517 mil concessões. Grande parte dos solicitantes busca melhores oportunidades de trabalho e educação.

O advogado Leonardo Leão, mestre em Direito e CEO da Leao Group – Global, destaca a importância de compreender as exigências relacionadas ao visto antes de planejar a ida para os Estados Unidos, especialmente para profissionais em busca de melhores oportunidades. Entre os principais caminhos para a permanência no país, ele chama a atenção para o Green Card, documento que garante ao estrangeiro o direito de residir e trabalhar nos EUA de forma permanente.

“Além de garantir residência e trabalho permanentes nos Estados Unidos, o Green Card oferece acesso a escolas públicas, possibilidade de obter carteira de motorista e ingresso em determinados setores das Forças Armadas. Também permite benefícios como Previdência Social, Renda Suplementar e Medicare, caso o titular atenda aos critérios, além de requisitar vistos para familiares. Após cinco anos cumprindo os requisitos, é possível solicitar a cidadania americana”, explica. Ele destaca, ainda, que as principais formas de obtenção do Green Card incluem solicitar um visto por família ou emprego e investimento nos EUA.

Vistos e profissionais

Ainda entre os vistos para profissionais está o EB-1, uma categoria de imigração baseada em emprego para profissionais altamente qualificados com reconhecimento em suas áreas. Leonardo comenta que se destina a talentos das ciências, artes, educação e negócios, e exige comprovação de conquistas e contribuição ao setor. “Para qualificar, o candidato deve atender a pelo menos três dos 10 critérios estabelecidos pela imigração dos EUA”, explica.

Entre os requisitos para a obtenção estão premiações nacionais ou internacionais, participação em associações profissionais com papel de destaque, publicações na mídia, autoria de artigos científicos e avaliação de trabalhos de outros especialistas. Além disso, contribuições relevantes em áreas acadêmicas, científicas, artísticas ou empresariais, liderança em organizações renomadas, exposições públicas, sucesso comercial nas artes cênicas e um salário acima da média do mercado também podem fortalecer a candidatura.

Já o visto EB-2 NIW permite que profissionais qualificados solicitem o Green Card sem uma oferta de emprego, desde que provem sua contribuição ao interesse nacional dos EUA. Para isso, o primeiro critério exige que a pessoa comprove que sua área de atuação tem impacto significativo em setores-chave, como tecnologia e saúde pública, e que suas ações estão alinhadas com as políticas públicas do país.

Leonardo enfatiza que o visto EB-2 NIW exige a comprovação de três critérios: primeiro, que a área de atuação do candidato tenha um impacto significativo e esteja alinhada com as políticas dos EUA; segundo, que ele possua qualificação, experiência e suporte financeiro para desenvolver o projeto; e, por fim, que os benefícios de seu trabalho superem a necessidade de proteger o mercado de trabalho americano, trazendo impactos econômicos ou inovações difíceis de serem replicadas localmente.

Com isso, para quem ainda não possui uma longa experiência como profissional na área, o recomendado é consultar um especialista em imigração para definir a melhor estratégia. “O profissional qualificado analisará o perfil do aplicante, incluindo formação, experiência profissional e outros fatores relevantes, para determinar as chances de sucesso e definir o visto mais adequado ao perfil da família. Sentindo confiança e assinando o contrato, o aplicante terá uma reunião inicial e deverá subir os documentos solicitados na pasta para dar início ao processo. É preciso respeitar os prazos e seguir as orientações dos profissionais que vão trabalhar na argumentação e montagem do pleito”, conclui.