Algemas em deportados: entenda as diferenças entre Brasil e EUA

A deportação de brasileiros dos Estados Unidos trouxe à tona questões sensíveis relacionadas aos direitos humanos, à soberania nacional e às práticas adotadas pelos dois países.

No último sábado (25), 158 imigrantes em situação ilegal foram deportados para o Brasil. Entre eles, 88 brasileiros chegaram algemados e acorrentados pelos pés, uma prática que gerou reações imediatas das autoridades brasileiras.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, em nota oficial, determinou a remoção imediata das algemas assim que os deportados pisaram em solo brasileiro, defendendo a soberania nacional e os direitos humanos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também mobilizou uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para garantir o transporte dos cidadãos deportados até Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte.

O Contexto Jurídico e Cultural

De acordo com Dr. Vinícius Bicalho, mestre em Direito nos EUA, sócio fundador da Bicalho Consultoria Legal, as práticas adotadas durante as deportações refletem diferenças culturais e legislativas significativas entre Brasil e Estados Unidos.

“Nos Estados Unidos, o uso de algemas é rotineiro, mesmo em situações de transgressões menores. O argumento é garantir a segurança de todos os envolvidos, dentro de uma política de tolerância zero”, explica o especialista.

No Brasil, por outro lado, o uso de algemas é restrito a situações extremas, seguindo diretrizes que buscam evitar constrangimentos desnecessários. Segundo o Dr. Vinicius Bicalho, essa diferença é uma demonstração das abordagens contrastantes: “Enquanto os Estados Unidos priorizam a aplicação rigorosa da lei, o Brasil enfatiza a dignidade humana e os direitos fundamentais”.

As Implicações Jurídicas e Diplomáticas

O direito internacional concede soberania aos países para aplicarem suas legislações dentro de seus territórios. Assim, os Estados Unidos consideram que as práticas empregadas durante a deportação estão alinhadas às suas normas. Contudo, ao aterrissar em Manaus, portanto, solo brasileiro, os deportados passam a estar sob a jurisdição das leis do Brasil.

Dr. Vinícius Bicalho esclarece que a decisão do governo brasileiro de solicitar a remoção das algemas foi juridicamente válida: “O avião, ao pousar no Brasil, passa a estar sob a jurisdição nacional. Portanto, as autoridades brasileiras têm autonomia para aplicar as leis locais”.

O especialista também destaca que, apesar das diferenças nas práticas, a situação não deve ser interpretada como um rompimento diplomático. “Trata-se de um episódio que requer diálogo entre as nações, mas não necessariamente um conflito”, enfatiza.

A Postura de Trump e Possíveis Impactos

Segundo o Dr. Wilson Bicalho, advogado e professor de pós-graduação de Direito Migratório, a prática de utilizar algemas em deportados também carrega uma forte carga política e midiática, especialmente por parte dos Estados Unidos. “As imagens de imigrantes algemados ajudam a reforçar uma postura de rigidez e controle sobre a imigração ilegal, uma ação intencionalmente usada pelo Presidente Trump”. Contudo, especialistas apontam que essa abordagem pode prejudicar o diálogo diplomático e agravar tensões culturais entre os países.

No Brasil, as práticas são orientadas pela Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017), que prioriza soluções humanitárias e o respeito à dignidade humana. Diferentemente dos Estados Unidos, o foco está na regularização migratória e no retorno de estrangeiros em situação irregular.

Contudo, a questão do uso de algemas em deportados não é nova. Durante o governo Bolsonaro, houve tentativas de negociação com o governo Biden para evitar essa prática, mas sem sucesso. Embora as diferenças culturais e legislativas entre o Brasil e os Estados Unidos sejam significativas, cabe às autoridades de ambos os países agirem com sabedoria para evitar que o episódio prejudique as relações.

Cenário Atual e Reflexões

O caso recente das deportações evidencia os desafios enfrentados por Brasil e Estados Unidos no gerenciamento das políticas migratórias. A resposta brasileira ao uso de algemas foi amplamente apoiada por setores que defendem os direitos humanos, mas também gerou questionamentos sobre o impacto desse episódio nas relações bilaterais.

“O Brasil está em uma posição delicada, equilibrando a necessidade de proteger seus cidadãos com a importância de manter boas relações”, conclui o Dr. Vinícius Bicalho. A solução para essas diferenças exige habilidade diplomática e o compromisso de ambas as nações em buscar um terreno comum para resolver conflitos futuros.