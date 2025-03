Estado de SP tem vagas de emprego e cursos gratuitos na área de panificação

Quentinho, crocante por fora e macio por dentro: o pão francês é uma das iguarias mais amadas e consumidas pelos brasileiros. Nesta sexta-feira (21), é celebrado o dia deste alimento que está presente no café da manhã, no lanche da tarde e/ou na sopa da noite. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) reconhece sua importância, que gera oportunidades de emprego e renda.

Conhecido por nomes como pão de sal, cacetinho ou filão, o pãozinho é consumido diariamente por 41 milhões de brasileiros, segundo dados da entidade Sampapão. O Estado de São Paulo lidera o ranking nacional, com um consumo per capita de 45 kg de pão francês por ano, acima da média de outros estados de 33,5 kg/ano.

“Acordo às 4h todos os dias para oferecer um pão bem fresquinho quando abrimos a padaria às 6h. Nós vendemos cerca de 800 pães franceses por dia, é o nosso carro-chefe“, conta Veronica Alves, 39 anos, padeira e empreendedora que realizou o curso de panificação do Qualifica SP, programa de qualificação profissional gratuita da pasta.

Localizada no município de Birigui, no interior paulista, a padaria Dona Abelha Pães e Doces é administrada por Veronica e sua irmã há cerca de dois anos e passou recentemente por uma reforma de ampliação. “É um ramo desafiador, e não conhecíamos muita coisa. Por isso, o curso foi tão importante, aprendi bastante. O principal diferencial foi poder tirar todas as dúvidas com o professor na hora”, explica Veronica.

Desde o início da gestão, o Qualifica SP Novo Emprego ofertou 1.425 vagas para o curso de Panificação, que ensina técnicas modernas de fabricação de pães e doces. Atualmente, o curso está sendo ministrado em Mongaguá, no litoral sul, por meio da unidade móvel do programa. Para saber da abertura de novas turmas para este curso, acesse o site do programa.

Vagas de trabalho na área

Outra frente de atuação da SDE para fortalecer o setor é a oferta de vagas de emprego nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). Desde janeiro de 2023, mais de 1,5 mil vagas para padeiros foram disponibilizadas pelos PATs, com um crescimento de 154% nas ofertas somente em 2024. Atualmente, há 25 vagas abertas para o cargo em diversas regiões do Estado.

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O programa conta com mais de 200 unidades distribuídas pelo território paulista. Os endereços podem ser consultados em desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats.