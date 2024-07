Estado de SP cria 329 mil empregos formais nos primeiros cinco meses do ano

No estado de São Paulo, de janeiro a maio deste ano, foram gerados 329 mil empregos com carteira assinada, um crescimento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O número representa 30% do total dos postos formais criados no Brasil (1,1 milhão).

Os números são da pesquisa Emprego Formal, da Fundação Seade, do Governo do Estado de São Paulo, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Esse crescimento é a consequência dos ajustes que vem sendo realizado na economia do estado. “São Paulo tem batido recordes na abertura de novas empresas e seguindo a tendência, temos o aumento nos empregos no estado. E para tornar ainda mais efetivas as medidas, temos o SP na Direção Certa reorganizando os benefícios fiscais”, explica do governador Tarcísio de Freitas

No período, houve variação positiva nos setores de serviços com 183,8 mil novas vagas, indústria com 77,3 mil, construção com 43,7 mil, agropecuária 11,9 mil e comércio com 11,7 mil vagas.

Já no comparativo entre maio de 2024 com o mês anterior, o emprego com carteira assinada aumentou 0,3% no estado de São Paulo. Com este resultado, o estoque de empregos formais alcançou 14,2 milhões.

Os resultados apurados em maio mostram que houve variação positiva nos setores de agricultura (4,3%), serviços (0,3%), construção (0,3%) e indústria (0,2%). Dos 18.782 postos de trabalho gerados nos serviços em maio, destaque para atividades administrativas e serviços complementares (6,1 mil), saúde humana e serviços sociais (4,3 mil) e transporte, armazenagem e correio (2,6 mil).

Acumulado

No acumulado de 12 meses, o estado de São Paulo registrou 467 mil novos empregos – resultado de 7,6 milhões de admissões e 7,1 milhões de desligamentos – com crescimento de 3,4%.

Nesse mesmo período, todos os setores de atividade mostraram resultados positivos na geração de empregos: serviços (266 mil), comércio (80 mil), indústria (64 mil), construção (53 mil) e agricultura (4 mil).

Os desempenhos mais expressivos, em 12 meses, ocorreram na capital (158 mil), nos demais municípios da RMSP (90 mil) e nas regiões administrativas de Campinas (69 mil), Sorocaba (30 mil) e São José dos Campos (20 mil), que responderam por 79% dos empregos gerados no Estado de SP.

SP na Direção Certa

O Governo de São Paulo lançou em maio um plano que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública estadual. São medidas que visam dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.

O plano é dividido em três eixos: Expansão de investimentos, Melhoria e efetividade do Gasto e a Redução de Despesas Correntes e Modernização da Administração Pública.

Entre os pontos previstos para o enxugamento da máquina pública estadual estão a reestruturação de agências reguladoras, alienação de ativos imobiliários, revisão de benefícios fiscais e redução de despesas de custeio e pessoal.

A reformulação de programas e extinção e reestruturação de órgãos e entidades também estão no escopo do decreto, assim como a renegociação da dívida do Estado com a União e a melhora dos sistemas de compras públicas.