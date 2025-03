Estado de SP concentra quase metade das empresas exportadores do país

De cada 10 empresas brasileiras que exportam, entre quatro e cinco ficam no estado de São Paulo. São 12.865, o que representa 44,6% das 28.847 companhias do país que vendem para o exterior. Os dados, referentes a 2024, aparecem em levantamento da Secretaria Nacional de Comércio Exterior (Secex) e foram compilados pela InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE).

O documento mostra que São Paulo tem quase quatro vezes mais empresas exportadoras que o segundo colocado no ranking nacional. E que, em 2024, as exportações paulistas movimentaram US$ 73 bilhões, o equivalente a mais de R$ 420 bilhões, na cotação atual. Já o total de empresas exportadoras cresceu 2% na comparação com 2023, mais que o avanço da média nacional, de 1,1%.

“Temos investido em capacitação, missões interacionais e uma série de outras iniciativas capazes de ampliar o número de empresas exportadoras, o que torna essas companhias mais competitivas e contribui para a geração de emprego e renda em São Paulo, uma das principais diretrizes do governador Tarcísio de Freitas”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima.

Para o presidente da InvestSP, Rui Gomes, “os investimentos em inovação e formação de mão obra, com algumas das melhores universidades do país, e uma logística privilegiada, com estradas de primeiro mundo, o porto de Santos e três grandes aeroportos – Cumbica, Congonhas e Viracopos -, são fatores que contribuem que São Paulo seja destaque”.

Pequenos negócios

Um dos destaques do levantamento é o fato de que não são apenas as grandes empresas que vendem para o exterior. O Estado de São Paulo tem quase 4,7 mil companhias de micro e pequeno porte, além de microempreendedores individuais (MEIs), que também exportam.

A gerente de Competitividade e Exportação da InvestSP, Elisabete Donato, comemora o resultado e afirma que: “com o suporte adequado, empresas de qualquer tamanho conseguem acessar o que mercado internacional. Apoiar os pequenos negócios é fundamental para promover o desenvolvimento econômico e social, uma vez que eles respondem por 70% da geração de emprego no país”.

A especialista coordena o Exporta SP (https://www.investe.sp.gov.br/exporte/exportasp/), programa da SDE e da InvestSP que oferece capacitação gratuita para exportação voltada para micro, pequenas e médias empresas de qualquer região do Estado e de qualquer setor. Ao longo de quatro meses, o empreendedor participa de 20 aulas online – sobre temas como definição de preços, inteligência comercial, marketing, contratos internacionais, logística e vendas -, além de quatro mentorias, encontros individuais nos quais ele pode falar especificamente sobre seu negócio com um especialista.

O Exporta SP já capacitou mais de 1,1 mil empresas e está com inscrições abertas até 21 de março para a turma do primeiro semestre de 2025.