Estado de São Paulo puxa alta do setor de Serviços no Brasil

O estado de São Paulo teve o maior impacto positivo entre todas as unidades da Federação sobre o volume de serviços prestados no Brasil na passagem de março para abril. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de Serviços teve aumento de 0,5% no país em comparação a março. São Paulo, com a taxa positiva de 0,6%, exerceu o impacto mais importante entre os demais estados analisados.

De acordo com o IBGE, São Paulo participa com 47,88% do total do volume de serviços prestados entre as 27 unidades da Federação do país.

Na comparação com abril de 2023, novamente o estado de São Paulo trouxe a contribuição positiva mais importante para o país, com aumento de 5,7%. No Brasil, a expansão do volume de serviços no Brasil foi de 5,6% na comparação interanual.

No acumulado do ano, de janeiro a abril, o estado também teve o maior impacto no país, registrando avanço de 1,1% no volume de serviços. No Brasil, a taxa ficou em 2,3% no período.

No agregado especial dentro da pesquisa que analisa o desempenho das atividades turísticas, a contribuição positiva mais relevante ficou novamente com São Paulo (3,7%) em abril na comparação com março. No Brasil, o avanço foi de 2,3%.

Veja abaixo a variação positiva das grandes atividades dentro do setor de Serviços no estado em relação a abril de 2023:

Serviços de informação e comunicação: 8,5%

Serviços profissionais, administrativos e complementares: 8,3%

Serviços prestados às famílias: 3,5%