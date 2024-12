Estado de São Paulo cria quase 650 mil vagas de emprego em 11 meses

O estado de São Paulo criou 38.562 vagas de emprego com carteira assinada no mês de novembro. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a novembro deste ano, foram gerados 647.660 postos – o equivalente a duas vagas por dia. Já no acumulado de 12 meses (de dezembro de 2023 a novembro de 2024), foram 476.086 oportunidades.

Em todos os períodos, houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,27% em novembro, 4,67% no acumulado do ano e 3,39% em 12 meses.

Além disso, São Paulo criou 36% do total de vagas com carteira assinada do país em novembro, 29% do total no acumulado do ano e 27% do total em 12 meses.

São Paulo – vagas criadas

Novembro: 38.562

Acumulado do ano até novembro: 647.660

Últimos 12 meses (de dezembro de 2023 a novembro de 2024): 476.086

Sudeste – vagas criadas

Novembro: 53.677

Acumulado do ano até novembro: 1.059.587

Últimos 12 meses (de dezembro de 2023 a novembro de 2024): 824.146

Brasil – vagas criadas

Novembro: 106.625

Acumulado do ano até novembro: 2.224.102

Últimos 12 meses (de dezembro de 2023 a novembro de 2024): 1.772.862

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas em novembro:

São Paulo: 19.803 Barueri: 3.604 Guarulhos: 2.616 São Bernardo do Campo: 2.029 Osasco: 1.898 Campinas: 1.524 Santo André: 1.320 Ribeirão Preto: 1.134 Sorocaba: 1.071 São José dos Campos: 978 Sertãozinho: 880 Cajamar: 757 Santos: 729 Bauru: 670 Guarujá: 612 Piracicaba: 606 Jundiaí: 600 Taubaté: 595 Mogi das Cruzes: 546 São José do Rio Preto: 509 Praia Grande: 501 Mauá: 382 Itapecerica da Serra: 333 São Vicente: 282 Ubatuba: 278 Botucatu: 277 Barretos: 256 Marilia: 253 Carapicuíba: 251 Cravinhos: 248 Braganca Paulista: 247 Santana de Parnaíba: 245 Itapevi: 240 Itaquaquecetuba: 221 Araçatuba: 217 Guaratinguetá: 216 Tatuí: 209 Franca: 208 Pontal: 200 Registro: 193 Diadema: 190 Sumaré: 189 Americana: 169 Campos do Jordao: 167 Mogi-Mirim: 166 Pradópolis: 164 Pindamonhangaba:163 Bertioga: 152 Cândido Mota: 149 Votuporanga: 149

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas nos últimos 11 meses de 2024:

São Paulo: 210.898 Guarulhos: 22.359 Campinas: 17.978 São Bernardo do Campo: 14.892 Osasco: 13.297 Barueri: 11.691 Sorocaba: 11.388 São José dos Campos: 10.902 Santo André: 10.645 Ribeirão Preto: 9.363 São José do Rio Preto: 7.589 Santos: 7.498 Jundiaí: 7.437 Franca: 6.389 Mogi das Cruzes: 6.202 Piracicaba: 6.168 Bauru: 5.818 São Caetano do Sul: 5.766 Cajamar: 5.201 Botucatu: 4.767 Diadema: 4.213 Santana de Parnaíba: 4.157 Taubaté: 4.103 São Carlos: 4.015 Indaiatuba: 3.598 Sertãozinho: 3.592 Limeira: 3.570 Itaquaquecetuba: 3.413 Sumaré: 3.372 Cotia: 3.325 Araraquara: 3.319 Rio Claro: 3.111 Presidente Prudente: 3.049 Itu: 3.010 Paulínia: 2.968 Marília: 2.953 Mauá: 2.935 Carapicuíba: 2.899 Atibaia: 2.795 Praia Grande: 2.737 Araçatuba: 2.682 Jacareí: 2.636 Tatuí: 2.370 Itapecerica da Serra: 2.322 Santa Rita do Passa Quatro: 2.233 Americana: 2.130 Itapevi: 2.114 Araras: 2.092 Mogi-Guaçu: 2.035 Salto: 2.030

Setores com mais contratações

O setor de Serviços foi o responsável por criar o maior número de vagas de emprego em novembro. Veja os setores com melhor desempenho:

Serviços: 34.024

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas: 26.953

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas: 24.593

Atividades Administrativas e Serviços Complementares: 23.290

Alojamento e alimentação: 3.695

Transporte, armazenagem e correio: 2.339

Saúde Humana e Serviços Sociais: 2.001

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas: 1.658

Informação e Comunicação: 1.418

Salário médio

Novamente, o estado de São Paulo teve o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.448,38, seguido por Distrito Federal (R$ 2.352,35) e Santa Catarina (R$ 2.201,09). No Brasil, o salário médio em novembro ficou em R$ 2.152,89. O Sudeste foi a região com maior valor no país (R$ 2.303,26).